Партия Гройсмана может пройти в Раду? В СМИ показали итоги нового опроса

Партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсммана "Украинская стратегия" может преодолеть проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии, опубликованный Интерфакс-Украина.

Так, согласно им, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,1% избирателей.

В целом, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то голоса украинцев, которые точно пойдут на них и определились с симпатиями, распределились бы таким образом:

Владимир Гройсман

"Слуга народа" – 39%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,1%;

"Европейская солидарность" – 7,9%;

"Голос" – 7,4%;

ВО "Батьк івщина" – 7,3% ;

"Украинская стратегия" – 5,1%.

Примечательно и то, что кандидатуру Гройсмана многие украинцы видят и в качестве нового премьер-министра страны – это поддерживают 12,7% респондентов. Несколько больший рейтинг имеет только Юрий Бойко – 13,2%.

Опрос был проведен с 5 по 10 июля. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на 24 августа, в День Независимости, в Украине должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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