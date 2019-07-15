Партия Гройсмана может пройти в Раду? В СМИ показали итоги нового опроса

Партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсммана "Украинская стратегия" может преодолеть проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады.
Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии, опубликованный Интерфакс-Украина.
Так, согласно им, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,1% избирателей.
В целом, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то голоса украинцев, которые точно пойдут на них и определились с симпатиями, распределились бы таким образом:
Владимир Гройсман
"Слуга народа" – 39%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,1%;
"Европейская солидарность" – 7,9%;
"Голос" – 7,4%;
ВО "Батьківщина" – 7,3%;
"Украинская стратегия" – 5,1%.
Примечательно и то, что кандидатуру Гройсмана многие украинцы видят и в качестве нового премьер-министра страны – это поддерживают 12,7% респондентов. Несколько больший рейтинг имеет только Юрий Бойко – 13,2%.
Опрос был проведен с 5 по 10 июля. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на 24 августа, в День Независимости, в Украине должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.
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