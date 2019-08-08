"Парни гибли и до этого": Разумков высказался о войне и "перемирии" на Донбассе

Новоизбранная Верховная Рада только на уровне законов не сможет решить проблему войны на Донбассе, однако сможет стать одним из инструментов для этого.
Такое заявление в интервью "ВВС Украина" сделал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Так он ответил на вопрос журналиста о недавней гибели в зоне ООС четверых украинских воинов.
"Это трагедия. К сожалению, мы в ней живем уже не первый год. Но решить вопрос войны в Донбассе на уровне законов невозможно... Однако мир наступает не в Верховной Раде, а в желании или отсутствии желания некоторых участников конфликта", – сказал он.
После вопроса о том, что режим прекращения огня некоторые называют причиной потерь (якобы это позволяет враждебным ДРГ близко подходить к позициям ООС), Разумков сказал:
"ДРГ и до этого подходили, и до этого погибали ребята, и это не было связано с затишьем на фронте".
Глава партии также напомнил о предложении президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее провести переговоры в "нормандском формате".
"Надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию, ведь президент Зеленский фактически первый, кто начал реализовывать Минские договоренности – мы прекратили огонь на линии разграничения, отвели войска, но только точечно. Надо сделать, чтобы этот прогресс распространился на всю линию фронта", – подчеркнул Разумков.
Дмитрий Разумков
LigaNews.net
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