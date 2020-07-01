"Перемога Пальчевського" объединит страну": бизнесмен рассказал, с кем и зачем идет во власть

Бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что новая власть не оправдала возложенных на нее надежд. Разочарование "новыми лицами" сподвигло его самого начать политическую деятельность – и начать формировать собственную политическую силу.

Об этом Пальчевский заявил на своей странице в Facebook.

"Мы надеялись на перемены. Но новая власть подвела, а разочарование достигло предела. Поэтому мы только что зарегистрировали в Минюсте политическую силу - "Перемога Пальчевського", - заявил он.

Бизнесмен также перечислил основные принципы и цели, стоящие перед новой партией.

"Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы займёмся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут это сделать", - рассказал Пальчевский.

Он также призвал всех, кто хочет присоединиться к новой политической силе, заявить о себе в соцсетях с помощью хэштега #ЗаПальчевського – и объединяться для того, чтобы менять Украину.