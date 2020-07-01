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"Перемога Пальчевського" объединит страну": бизнесмен рассказал, с кем и зачем идет во власть

Политика
1,2 т.
Андрей Пальчевский

Бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что новая власть не оправдала возложенных на нее надежд. Разочарование "новыми лицами" сподвигло его самого начать политическую деятельность – и начать формировать собственную политическую силу.

Об этом Пальчевский заявил на своей странице в Facebook.

"Мы надеялись на перемены. Но новая власть подвела, а разочарование достигло предела. Поэтому мы только что зарегистрировали в Минюсте политическую силу - "Перемога Пальчевського", - заявил он.

Бизнесмен также перечислил основные принципы и цели, стоящие перед новой партией.

"Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы займёмся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут это сделать", - рассказал Пальчевский.

Он также призвал всех, кто хочет присоединиться к новой политической силе, заявить о себе в соцсетях с помощью хэштега #ЗаПальчевського – и объединяться для того, чтобы менять Украину.

УкраинаВыборы в КиевеАндрей Пальчевский
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