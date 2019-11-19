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19 ноября • обновлено в 13:19
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"Ответственна Россия!" Тейлор сделал важное заявление по Донбассу

1.3т
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что за конфликт на Донбассе отвечает Россия, а также назвал выдумками высказывания о том, что конфликт начал пятый президент Петр Порошенко.

Соответствующее заявление опубликовали на странице в Facebook посольства США в Украине. Дипломат отметил, что всегда есть те, кто хочет разделить Украину – "особенно Россия". Также он подчеркнул, что Россия распространяет дезинформацию.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. По конфликт однозначно отвечает Россия", – отметил Тейлор.

Уильям Тейлор

Уильям Тейлор

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Кроме того, он поздравил действующего президента Украины Владимира Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.

"Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, и, только, обеспечения возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммит в нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира", - отметил Тейлор в своем заявлении.

Он добавил, что США на стороне Украины в борьбе против российской агрессии.

Как писал OBOZREVATEL, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования пятого президента Петра Порошенко.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
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фил филька
фил филька
а конфликт начался когда кто президентом стал?
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