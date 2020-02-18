Ответ России: в Раде напомнили Путину об украинской Кубани

Украина в ответ на территориальные претензии президента России Владимира Путина должна поднимать вопрос об украинской принадлежности Кубани.
Такое заявление сделал в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, 60% жителей этого региона РФ еще недавно называли себя украинцами.
"Путин все время делает какие-то заявления. Во время последнией своей пресс-конференции он вновь сказал о том, что от Харькова до Одессы – "Новороссия"... Он опять выставил территориальные претензии к Украине. Почему бы Украине не вспомнить историю таких земель, как Кубань, где официально по переписям 100 лет назад, даже в 30-е годы, 60% населения называли себя украинцами? Украинский язык был господствующим там", – заявил депутат.
"Тогда эта история с территориальными претензиями будет бесконечной. На территориальную претензию к нам всегда найдется территориальная претензия от нас", – отметил Гончаренко.
Нардеп напомнил, что 16 февраля была годовщина создания в 1918 году Кубанской народной республики.
"Эта республика была в своем большинстве украинской – украиноязычной, с украинскими традициями. Более того, Кубанская народная республика стремилась к объединению с большой Украиной, приезжали делегации к гетьману Скоропадскому, было общение. Хотя потом большевики растоптали и украинское национально-освободительное движение, и Кубань затопили в крови, а потом был геноцид и так далее", – заявил он.
"Огромная политика русификации на Кубани привела к тому, что Кубань во многом потеряла украинскую идентичность, но все-таки до сих пор она там есть, и она чувствуется. Потому мы создали межфракционное объединение "Кубань". Цель – привлекать тех, кто чувствует в себе украинские корни, в Украину. Наше задание – не давать забыть о том, что есть территории, где очень сильна украинская идентичность... Мы имеем в виду людей и культуру", – пояснил Гончаренко.
Карта Украины с Кубанью в составе
censor.net.ua
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