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18 февраля • обновлено в 13:36
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Ответ России: в Раде напомнили Путину об украинской Кубани

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Украина в ответ на территориальные претензии президента России Владимира Путина должна поднимать вопрос об украинской принадлежности Кубани.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, 60% жителей этого региона РФ еще недавно называли себя украинцами.

"Путин все время делает какие-то заявления. Во время последнией своей пресс-конференции он вновь сказал о том, что от Харькова до Одессы – "Новороссия"... Он опять выставил территориальные претензии к Украине. Почему бы Украине не вспомнить историю таких земель, как Кубань, где официально по переписям 100 лет назад, даже в 30-е годы, 60% населения называли себя украинцами? Украинский язык был господствующим там", – заявил депутат.

"Тогда эта история с территориальными претензиями будет бесконечной. На территориальную претензию к нам всегда найдется территориальная претензия от нас", – отметил Гончаренко.

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Нардеп напомнил, что 16 февраля была годовщина создания в 1918 году Кубанской народной республики.

"Эта республика была в своем большинстве украинской – украиноязычной, с украинскими традициями. Более того, Кубанская народная республика стремилась к объединению с большой Украиной, приезжали делегации к гетьману Скоропадскому, было общение. Хотя потом большевики растоптали и украинское национально-освободительное движение, и Кубань затопили в крови, а потом был геноцид и так далее", – заявил он.

"Огромная политика русификации на Кубани привела к тому, что Кубань во многом потеряла украинскую идентичность, но все-таки до сих пор она там есть, и она чувствуется. Потому мы создали межфракционное объединение "Кубань". Цель – привлекать тех, кто чувствует в себе украинские корни, в Украину. Наше задание – не давать забыть о том, что есть территории, где очень сильна украинская идентичность... Мы имеем в виду людей и культуру", – пояснил Гончаренко.

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censor.net.ua

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Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Путин
Место
Украина
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Пети Moщи
Пети Moщи
То то oбoccaныe BCУ от кубенских казачков бегали, а те просто о принадлежности к украине хотели сказать)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да уже надоел...на Кубани выступи и тебе там возразят..из больницы выйдешь,можешь ещё что нибудь присоединить.
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- Справедливость
- Справедливость
Кубань, Крим, Донбас - це УКРАЇНА ! ! ! https://i.obozrevatel.com/2016/6/8/460261.jpg?size=900x600
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
- Справедливость, Убогий, поведай ка на каких колчаковских фронтах, и в каких сражениях, Украина сдобула эти земли???
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
- Справедливость, повторяйте на ночь не менее 100 раз - поможет увидеть жовто-блакитные сны.
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