Отставка Гройсмана: вице-премьер прояснила судьбу Кабмина

Верховная Рада на заседании 30 мая попытается отправить в отставку Кабинет министров Владимира Гройсмана, однако нет никаких гарантий, что в парламенте найдутся голоса за это решение.

Ожиданиями от голосования поделилась в эфире ObozTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На вопрос, хватит ли в Раде голосов, вице-премьер ответила: "Мне сложно прогнозировать, потому что, как вы видите, пренебрежительное отношение к народным избранникам со стороны президента не стимулирует их принимать решения".

"Часть из депутатов уже активно включается в предвыборную борьбу и работает на округах или в политических партиях, ищет свое политическое будущее. Другая часть еще принимает участие в заседаниях и пытается активно продвигать наработки с надеждой проголосовать при этом созыве парламента. Поэтому очень сложно прогнозировать, насколько завтра будет полное собрание народных депутатов, будут ли голоса для любого решения вообще", – объяснила она.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что если парламент одобрит отставку премьер-министра, то, в соответствии с регламентом, все правительство вместе с премьером также автоматически идет в отставку.

"Это, вместе с тем, не означает, что мы должны покинуть свои рабочие места. Мы должны отработать до того, как новый парламент будет избран, новая коалиция создана и новое правительство утверждено", – подчеркнула она.

Также вице-премьер сообщила, что Гройсман должен возложить на кого-то исполнение обязанностей главы Кабмина. Первый кандидат на и.о. премьера – это первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

"Но вместе с тем, у нас есть шесть вице-премьеров, четыре из них, как и я, не имеют за собой министерства, и это может быть какое-то другое решение", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Владимир Гройсман kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман официально подал в отставку 24 мая. Также Гройсман заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

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