Отставка Гройсмана: у Порошенко дали совет премьеру

Вопрос создания Антикоррупционного суда входит в зону ответственности Верховной Рады, а премьер-министру Владимиру Гройсману стоило бы заняться своими непосредственными обязанностями.

"Когда мы говорим о сотрудничестве и о согласовании с нашими международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности. Ответственность Кабинета министров, насколько я понимаю, это вопрос тарифов, которые сейчас обсуждаются между международными партнерами и правительством", - заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил после согласительного совета в понедельник.

Он напомнил, что президент Петр Порошенко внес проект закона о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду, а парламент уже принял его в первом чтении, и ответственность депутатов - завершить антикоррупционную реформу.

"Мое собственное мнение, что каждый должен нести ответственность за свою, как говорится, сферу. И каждый должен нести ответственность за срыв договоренностей в своей сфере", - добавил он.

Политик подчеркнул, что в четверг парламент проголосует законопроект о создании Антикоррупционного суда, поскольку это его задача, и пожелал Кабинета министров успешно завершить переговоры с Международным валютным фондом, что является его задачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о своей возможной отставке в случае непринятия Радой закона об Антикоррупционном суде.

После этого он созвал срочное совещание Кабмина.