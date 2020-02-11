"Жил в свое удовольствие": Богдану припомнили скандальные выходки на посту главы ОП

Юрист Андрей Богдан, уволенный 11 февраля с поста главы Офиса президента Украины, запомнился украинским избирателям своими скандальными выходками.

Такое мнение высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире ObozTV. По его словам, Богдан "жил в свое удовольствие и этого не скрывал".

"Что сделал Богдан – пока сказать довольно сложно. Да, он активно участвовал в кадровой политике. Но мне кажется, он "отметился" все-таки более скандальными вещами. Скандальными для большинства избирателей в их понимании", – объяснил Тизенгаузен.

Он напомнил о знаменитых фотографиях Богдана и Зеленского в Одессе, а также о некоторых его провокационных высказываниях: "Когда глава Офиса президента пишет "Скукатища", или фотографируется где-то на пляже, или танцует на какой-то вечеринке…"

"То есть, он жил в свое удовольствие. И этого не скрывал. Он такой человек, которому абсолютно было плевать на репутацию. Он больше смеялся с товарищей, которые его пытались "заклеймить" каким-то морально-этическим позором. Он жил в свое удовольствие, вот и все", – высказался эксперт.

Загадочный пост Богдана на Facebook Facebook / Андрей Богдан

При этом Тизенгаузен отметил, что хотя формально глава ОП – это руководитель канцелярии президента, в Украине эта фигура является своеобразным "фильтром" пропуска людей к главе государства.

"И в последнее время мы видели, что Богдан перестал появляться с президентом, особенно на различных знаковых мероприятиях. Вместо него стал появляться Ермак…. Думаю, что у Богдана по-человечески "депрессия". Ему хотелось другого, а приходилось надевать пиджак и ходить на какие-то заседания", – предположил он.

Богдан и Зеленский на пляже в Одессе facebook.com/zelenskiy95

Как писал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

На место главы ОП назначен Андрей Ермак, который до этого занимал пост помощника президента. Последние месяцы Ермак сопровождал Зеленского во всех международных визитах, в том числе во время скандальной поездки в Оман.

В Офисе президента уже прокомментировали замену Богдана на Ермака и объявили, что "впереди – важные реформы".

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