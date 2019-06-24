"Отрезать бараньими ножницами": Гриценко дал неожиданный совет Зеленскому

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко призвал президента Украины Владимира Зеленского исключить возможность влияния на чиновников и судей.

С таким обращением политик выступил в эфире телеканала ICTV в понедельник, 24 июня. "Пусть своим указом отрежет бараньими ножницами сотки и двухсотки правительственной связи от всех депутатов, судей, ГБР и так далее. Чтобы никто не влиял..." - призвал Гриценко.

"Пусть своим указом даст проверить на полиграфе премьер-министра, генпрокурора, председателя СБУ и далее по вертикали. Многие начнут бежать. Спросить, брал ли взятки, лоббировал ли чей-то бизнес, прикрывал ли уголовные дела, будучи чиновником", - заявил он.

Анатолий Гриценко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко призвал украинского президента также "показать зубы" ПАСЕ в связи с ситуацией вокруг России.

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