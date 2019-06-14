Отомстили за победу ВСУ? Террористы "ДНР" устроили бойню в Марьинке. Жуткие фото

Утром 14 июня российские оккупанты устроили массированный обстрел жилых кварталов поселка Марьинка под Донецком.

Бить по мирному населению террористы начали в 5 часов утра, рассказал в эфире "Армия ФМ" пресс-офицер 24 бригады ВСУ имени Короля Данила Александр Савченко.

По его словам, враг попал прямым попаданием из 2С1 122 мм в здание, где проживала семья из пяти человек. Все они доставлены в больницу города Курахово.

Примечательно, что сразу после обстрела экипаж врага 2С1 "Гвоздика" спрятался за жилые кварталы Донецка. Самые серьезные ранения в результате действий террористов получил мужчина 1933 года рождения. Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, военные 24 бригады достали его из-под завалов. Он госпитализирован с контузией и тяжелыми травмами.

Остальные пострадавшие – средней степени тяжести, в том числе и ребенок восьми лет. Девочка получила контузию и тупую травму живота. Как рассказал ее отец, от их дома почти ничего не осталось.

Военные и полиция опубликовали фото жутких последствий атаки террористов мирного населения.

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Разрушенный дом мирных жителей Национальная полиция

Руины жилого сектора Национальная полиция

Пострадавшая девочка "Цензор.НЕТ"

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Женщины, которые пострадали при обстреле "Цензор.НЕТ"

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Последствия обстрела Марьинки из "Гвоздик" Национальная полиция

Разрушения в Марьинке "Армия ФМ"

Пострадавшая женщина "Армия ФМ"

Мужчина, который получил самые серьезные ранения "Армия ФМ"

Террористы обстреляли Марьинку Facebook штаба ООС

Последствия обстрела со стороны "ДНР" Facebook штаба ООС

Семья осталась без дома из-за обстрела Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

бойцам 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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