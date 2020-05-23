"Отношения Украины и США торпедируются": в "ЕС" забили тревогу и потребовали реакции

"Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК для расследования попытки подорвать украинско-американское партнерство, ослабить международную поддержку, нанести ущерб обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния страны-агрессора. Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что торпедирование украинско-американских отношений, которое происходит в последние дни, играет в пользу России.

Артур Герасимов Пресс-служба "ЕС"

"За пять лет Петру Порошенко и украинскому народу удалось восстановить армию, создать мощную международную коалицию в поддержку Украины. Санкции были результатом титанической работы Порошенко и его дипломатической команды. И в критические моменты, когда казна была пуста, мы получили деньги от международных стратегических партнеров в качестве помощи. Зеленский получил растущую страну, мощную армию, которая входит в европейскую десятку, растущую экономику. Что касается международной политики, то ошибка за ошибкой. Он натворил кучу беды – начиная от оскорблений Меркель и Макрона и заканчивая тем, что происходит сейчас" – отметил Герасимов.

Артур Герасимов подчеркнул, что синхронность и скорость действий власти относительно "пленок Деркача" порождает подозрение, что Офис президента причастен к этой спецоперации.

"Подозрение в том, что все это ушло из Офиса президента Зеленского, очень велико. Я не верю в то, что синхронно в этой моновласти Зеленский говорит на пресс конференции, "на 300% свой "Генеральный прокурор Венедиктова сразу открывает дело," на 500% их "судьи, это по пленкам, открывают дело против Джо Байдена, а команда Зеленского в парламенте выходит и пытается создать ВСК по этому поводу. Все эти события происходят в течение часов друг от друга. Такая синхронность демонстрирует обоснованность подозрения, что это все управляется с Офиса президента", – сказал Герасимов.

Он отметил, что "пленки Деркача" направлены на подрыв двухпартийной поддержки Украины в США, ведь скоро будет решаться вопрос о предоставлении очередной партии военной помощи.

"Этим они подставляют не самих себя, а всю Украину. Потому что санкции и военная поддержка Соединенных Штатов очень важна для Украины. Есть прямая зависимость: больше санкций, больше вооружений – меньше гибнут на фронте. Если уменьшаются санкции и военная помощь Украине – увеличивается количество смертей на фронте. Зеленский запутался в том, что он делает в международной политике. Вместо того, чтобы воевать с Россией и Кремлем, он воюет с Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы выставлять жесткие условия Путину и сжимать кольцо санкций, он ему смотрит в глаза, и количество погибших на фронте увеличивается. У него всячески стараются избегать слов "Россия – агрессор", – заметил Артур Герасимов.

"Это не просто так появилось сейчас, потому что сейчас в США идет обсуждение предоставления последующей военной помощи Украине на следующий срок. Наши враги понимают – надо сломать двухпартийную поддержку, ведь когда вопрос становился о помощи Украине, о противодействию Кремлю, республиканцы и демократы садились за один стол и принимали решения в пользу Украины. Сейчас пытаются всячески эту поддержку сломать", – добавил сопредседатель фракции" Европейская Солидарность".

Герасимов заявил, что "Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК в парламенте для расследования попыток подорвать партнерство Украины и США, повредить обороноспособности страны и усилению влияния России на Украину.

"В Верховной Раде "Европейская Солидарность" будет инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием попытки подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, попытками ослабить международную поддержку Украине, попытками нанести ущерб ее обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния России как страны-агрессора" , – подчеркнул народный депутат.

Также сопредседатель фракции подчеркнул, что Порошенко вытащил Украину из-под российского контроля и управления, куда сегодня снова пытаются вернуть наше государство.

"Если мы вспомним 2010-13 годы – это было внешнее управление. Когда министр обороны, глава СБУ, руководитель оборонной промышленности – с российским паспортом. Один из них героя России получил за свою подрывную деятельность на этом посту в Украине. Когда Янукович после одного телефонного звонка из Москвы сворачивает ассоциации с Европейским Союзом. За 2014-15 гг. Порошенко в партнерстве с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом это сломал. Мы вышли из внешнего российского ига. А теперь делается все, чтобы нас туда вернуть", – отметил он.

"На западе широко не пленки комментируется, потому что это пшик. Но комментируется то, что заявил Зеленский, комментируются действия Генерального прокурора и команды Зеленского. Потому что это уже не просто слова, а действия. Когда открывается уголовное дело судьями, – на пленках все слышали – фактически управляются из Офиса президента. И открывается дело на одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки, то все это серьезная угроза суверенитету Украины. Мы не имеем никакого права дать этой власти оставить украинцев один на один с агрессором. Потому что если это произойдет, России будет гораздо легче воевать с Украиной, а нам труднее отстаивать наш суверенитет и независимость", – сказал Артур Герасимов.

Герасимов подчеркнул, что за рубежом обсуждают не столько содержание так называемых "пленок Деркача", потому что у них ничего нет, сколько реакцию на эту историю Зеленского и действия его команды.

"Необразованный и неопытный Зеленский вместе со всей командой на этот крючок россиян попался. Возникает вопрос: они понимают, что на крючок попались или через свой непрофессионализм не могут этого понять", – заметил Герасимов.

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