Отмена виз в Украину для лечения: во сколько может обойтись инициатива Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил МИДу подумать об отмене виз для стран, граждане которых чаще всего приезжают в Украину лечиться. Это, по его мнению, поможет развивать медицинский туризм в Украине.

OBOZREVATEL разбирался в возможных последствиях такого шага.

Контекст:

Президент предлагает развивать медицинский туризм в Украине путем отмены виз тем иностранцам, которые приезжают на лечение.

На выдаче виз (для 107 стран) Украина зарабатывает до полмиллиарда гривен в год.

Визы – не главное препятствие для медицинского туризма: нужны хорошие курорты и качественное обслуживание

Не стоит повторять старые ошибки: Украина однажды уже отменяла визы, но взамен и безвизового режима не получила, и деньги потеряла.

dpsu.gov.ua

Выступая на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце, Зеленский предложил снять преграды в пересечении границы для тех, кто приезжает в Украину лечится.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел [рассмотреть этот вопрос]. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", – подчеркнул президент.

По его мнению, вопрос развития медицинского туризма актуален как никогда – из Украины на лечение за границу едет людей втрое больше, чем приезжает в Украину.

При том что потенциал Украины в этой сфере – действительно значительный. Только в Львовской области, по информации председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, находится семь бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов. Регион имеет потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья.

"Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немало", – сказал Мальский.

А ведь кроме Львовской, есть еще курорты Закарпатской, Одесской и других южных областей Украины.

Не с того конца

Однако визы в проблеме развития медицинского туризма – далеко не главное. Все такие самое важное для привлечение туристов – это качество предоставляемых услуг, их цена, наличие в стране современной – удобной и недорогой транспортной инфраструктуры, а также способность самих курортов эффективно себя прорекламировать и донести информацию о своих возможностях потенциальным клиентам.

Так что визы в этом списке – дело второстепенное. Тем более, что получить визу с недавних пор в Украину не так уж и сложно: МИД начал выдавать электронные визы. Такая система существует чуть больше года и действует для 52 стран. Только за первую половину 2019-го услугой е-визы воспользовались 20 тыс. иностранцев. На этом Украина заработала 45 млн грн.

Пишаємося в ⁦@MFA_Ukraine⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність pic.twitter.com/idQCUkBQC5 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) August 9, 2019

Еще одно подтверждение того, что возрождение медицинского туризма надо начинать не с отмены виз – ситуация с Россией. Раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украину, были из РФ. Но с ней визового режима у Украины нет. Так что российские туристы отсутствуют на украинских курортах совсем по другим причинам.

Нет никаких виз также для жителей Евросоюза, США и нескольких стран Ближнего Востока. Но и туристов их этих государств пока в Украине мало. Значит, таки не в визах дело?

Сколько Украина зарабатывает на визах

Визовый же режим у Украины существует преимущественно со странами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, а также с некоторыми странами СНГ (Туркменистан). Всего их, согласно списку на сайте МИД, – 107 стран.

В ответ на запрос OBOZREVATEL, в МИД Украины сообщили, что за 2018 год было выдано 142 666 виз, из них – с целью лечения (медицинские визы) 2816. Отказано в визах 537 иностранцам. На выдаче виз Украина заработала за прошлый год 496 млн 081 тыс. 698 грн 55 копеек консульского сбора.

Уже в 2019 году выдано 63 781 виз (из них 1890 медицинских), 250 отказов. И в бюджет Украины поступило 134 млн 510 тыс. 821 грн.

Ответ на запрос OBOZREVATEL

Так что если инициатива президента о пересмотре визовых правил начнет воплощаться в жизнь, бюджет Украины начнет терять деньги.

Поучительные уроки истории

К слову, опыт отмены виз уже был в современной истории Украины: после “Оранжевой революции” в 2005 году Украина демонстративно и в одностороннем порядке отменила визы для США и стран ЕС. Хотя этот “акт доброй воли” преподносился Киевом тоже как способ увеличить поток туристов, расчет в первую очередь был на взаимность – что и они отменят визы для Украины.

Но чуда не произошло - безвизовый режим Украине Евросоюз дал аж в 2017 году. И то после выполнения множества условий, среди которых добровольный отказ Киева от виз в 2005 году вообще не учитывался. Но сколько денег недосчитался бюджет Украины за эти 12 лет?

Тут уместно вспомнить пример Турции: она много лет не отменяла визы для украинцев (да и других иностранцев), но ее туристический потенциал страны при этом ничуть не пострадал – виза за 35 долларов покупалась прямо в аэропорту, без каких либо проблем. И в бюджет страны шли колоссальные средства.

Таким образом, такие символические жесты, как отмена виз для иностранных государств – даже самых дружественных, должны быть подкреплены экономическим расчетом. И обязательно – на принципах взаимности.

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