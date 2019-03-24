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"Отдаю за тысячу евро": нардепа засняли за личной перепиской в Раде

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Журналисты застукали внефракционного народного депутата Виталия Куприя за личной телефонной перепиской в рабочее время.

Соответствующие фото были сделаны корреспондентом "Цензор.НЕТ" 22 марта на очередном пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Нардеп вел переписку на своем смартфоне с неким Сергеем о доставке чего-то на яхту (далее наводим текст на языке оригинала без изменений).

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Виталий Куприй

Виталий Куприй

censor.net.ua

"Як Ви будете доставляти на яхту? Краще віддайте кошти і я сам куплю. Через місяць я їду на своєму автоб... Крафтер. У мене... влізе", — написал собеседник Куприю.

"... буде краще і спокійніше. Тоді пропоную, я віддаю за... речі 1000 евро, а ви самі", — ответил депутат.

"Отдаю за тысячу евро": нардепа засняли за личной перепиской в Раде

censor.net.ua

После переписки он начал искать в сети информацию о лодках, а также аксессуарах к ним, о чем свидетельствуют снимки журналистов.

"Отдаю за тысячу евро": нардепа засняли за личной перепиской в Раде

censor.net.ua

"Отдаю за тысячу евро": нардепа засняли за личной перепиской в Раде

censor.net.ua

"Отдаю за тысячу евро": нардепа засняли за личной перепиской в Раде

censor.net.ua

Виталий Куприй

Виталий Куприй

Zik

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от БПП Олег Барна попал в скандал, когда назвал журналистов, опубликовавших его переписку о взятке, "ничтожными писаками" и "лицами неукраинской национальности".

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персона
Виталий Куприй
Место
Украина
Теги
Верховна Рада Українидепутатфотографии
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
майдановские социальные лифты работают! а украинцам надо терьпеть, АТО Путин нападет!
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