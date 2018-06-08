Освобождение узников Кремля: Порошенко сделал заявление

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных в России будет одним из приоритетных на встрече министров иностранных дел.

"11 июня Павел Климкин отправляется на встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая стороны нас поддерживают", - сказал он на встрече с семьями украинских заложников, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые шпионили в Украине для обмена.

Кроме того, глава государства обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сделать все, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в оккупированном Крыму.

Он также напомнил, что встретился с принцессой княжества Лихтенштейн Софией, с которой договорился, что она поднимет вопрос об обеспечении регулярного допуска и гуманитарной помощи Красного Креста к украинским узникам. Порошенко отметил, что вопрос освобождения заложников присутствует во всех международных переговорах.

Президент попросил передать украинцам в российских тюрьмах, что страна продолжит бороться за их освобождение. Кроме того, он обратился к голодающим: "Вы все нужные нам живыми".

Глава государства также поддержал заявление политзаключенного Владимира Балуха по созданию консультативно-координационного совета при президенте, который должен повысить эффективность освобождения узников, защитить права и свободу граждан в Крыму и улучшить информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой.

Порошенко поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий Указ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко рассказала, что направила официальное письмо с фамилиями и просьбой предоставить ответ по обмену пленными, отметив, что российская сторона открестилась от своих граждан.