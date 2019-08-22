Освобождение политзаключенных: в Украине рассказали, чего требует Россия

Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.
Об этом заявила "5 каналу" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, отметив, что украинское посольство в РФ готово в любой момент включиться в процесс освобождения узников Кремля.
По ее словам, по состоянию на вечер среды, 21 августа, никакой официальной информации российская сторона не предоставила.
Елена Зеркаль
РБК-Украина
"Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб великих держав, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях", – сказала Зеркаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
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