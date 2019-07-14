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"Освежили пямять!" Оскорбленный Зеленским бориспольский чиновник "слился" в прямом эфире. Видео

597.7т Читать материал на украинском

В эфире телеканала ZIK произошел скандал с участием секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого президент Владимир Зеленский недавно выгнал с совещания и обозвал "разбойником".

Годунок позвонил в студию телеканала и в прямом эфире попытался оправдаться за обвинения, которые ему выдвинул глава государства.

"Против меня при каждом президенте неоднократно возбуждали уголовные дела за то, что я защищал людей и боролся с криминалитетом", – заявил он и заверил, что обвинения в разбое лишены оснований.

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Ярослав Годунок и Владимир Зеленский

Ярослав Годунок и Владимир Зеленский

blackseatv.com

Годунка прервал присутствующий в студии журналист Владимир Бойко.

"Я в 2008 году опубликовал вердикт Святошинского районного суда, которым вы были осуждены за разбой", – заявил журналист.

"Были ли вы осуждены за разбойное нападение на квартиру в Киеве по улице генерала Потапова 1-г, квартира №1, где вы отобрали 300 грн, мобильный телефон, 900 долларов, и были осуждены вердиктом от 16 мая 2002 года к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора?" – спросил Бойко.

Вместо ответа Годунок повесил трубку.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Напомним: Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям. Однако учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании активно поддерживал Владимира Зеленского. На его странице в соцсети есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Бойко
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Охренеть у меня соседом не взяли в охрану из за судимости за мелкое хулиганство а с разбоем у нас только в Раду или президенты))))))))
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Тут за Гондунко многие ширие топили)
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Це ще раз доказує ТУПІСТЬ блаЗЕня...
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Ивановская Елена
Ивановская Елена
Яковлев Михаил, как хорошо что вы один умный, хотя судя по комментарию, умом и не пахнет.
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