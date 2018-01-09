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Раздор Украины с ключевым соседом: озвучен тревожный прогноз

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Риторика официальной Варшавы относительно Украины вряд ли изменится с назначением нового министра иностранных дел Польши.

Об этом "Обозревателю" заявил эксперт-международник Владимир Воля.

Он предположил, что определенные исторические вопросы будут сняты с повестки дня во время встречи президентов Украины и Польши, но тема, озвученная премьер-министром соседнего государства Матеушем Моравецким о беженцах из Украины будет продолжать

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"Меняются только персоналии, а партия остается", - сказал Воля. Он спрогнозировал, что осенью следующего года может произойти обострение между государствами на историческом фоне.

"В ноябре состоится сотая годовщина государственности Речи Посполитой с праздничными мероприятиями, что может спровоцировать определенную риторику по отношению к Украине", - предположил международник.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что Польша обиделась на ЕС из-за "украинских беженцев.

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Тема
Эксклюзив
Место
Польша
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