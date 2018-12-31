''Остался один способ давления'': Цимбалюк объяснил, почему Россия беспомощна против Украины

Введение Кремлем санкций против Украины никак не отразится на ее жизни. Ведь она давно начала развиваться без привязки к стране-агрессору.

Именно поэтому Российская Федерация активно продолжает попытки подчинить себе соседнее государство с помощью военного влияния. Оно осталось единственным способом давления на Украину. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Россия на Донбассе "Телеканал 24"

"В принципе продление этого списка (санкционного. — Ред.) ничего на практике не значит. Потому что у России остался единственный способ давления на нас — это военный рычаг. И сколько бы ни говорили о братстве, о тесных связях, но экономики наши развиваются параллельными курсами, а скорее всего не параллельными, а идут в противоположном направлении. Хотя понятно, что масса бизнесменов в двух странах от этого, мягко говоря, не в восторге. Но что делать — независимость, если мы говорим об Украине, стоит дорого, а цена российского могущества и величия, очевидно, тоже достаточно велика", — пояснил свою точку зрения он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL,