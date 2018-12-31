''Остался один способ давления'': Цимбалюк объяснил, почему Россия беспомощна против Украины

Введение Кремлем санкций против Украины никак не отразится на ее жизни. Ведь она давно начала развиваться без привязки к стране-агрессору.
Именно поэтому Российская Федерация активно продолжает попытки подчинить себе соседнее государство с помощью военного влияния. Оно осталось единственным способом давления на Украину. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Россия на Донбассе
"Телеканал 24"
"В принципе продление этого списка (санкционного. — Ред.) ничего на практике не значит. Потому что у России остался единственный способ давления на нас — это военный рычаг. И сколько бы ни говорили о братстве, о тесных связях, но экономики наши развиваются параллельными курсами, а скорее всего не параллельными, а идут в противоположном направлении. Хотя понятно, что масса бизнесменов в двух странах от этого, мягко говоря, не в восторге. Но что делать — независимость, если мы говорим об Украине, стоит дорого, а цена российского могущества и величия, очевидно, тоже достаточно велика", — пояснил свою точку зрения он.
Роман Цимбалюк
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL,
по словам Цимбалюка, появление фамилий экс-регионалов в санкционных списках России свидетельствует о том, что страна-агрессор сливает своих сторонников за ненадобностью. Это связанно с тем, что Кремль мечтает о полной оккупации Украины, а в таком сценарии ей больше не будут нужны пророссийские политики.
Напомним, 25 декабря в России расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев объяснил такие меры необходимостью "защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".
Под ограничительные меры РФ попали многие депутаты "Оппозиционного блока". С полным списком украинцев, против которых Москва ввела санкции, можно ознакомиться здесь.
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