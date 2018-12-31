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''Остался один способ давления'': Цимбалюк объяснил, почему Россия беспомощна против Украины

5.8тЧитать материал на украинском

Введение Кремлем санкций против Украины никак не отразится на ее жизни. Ведь она давно начала развиваться без привязки к стране-агрессору.

Именно поэтому Российская Федерация активно продолжает попытки подчинить себе соседнее государство с помощью военного влияния. Оно осталось единственным способом давления на Украину. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Россия на Донбассе

Россия на Донбассе

"Телеканал 24"

"В принципе продление этого списка (санкционного. — Ред.) ничего на практике не значит. Потому что у России остался единственный способ давления на нас — это военный рычаг. И сколько бы ни говорили о братстве, о тесных связях, но экономики наши развиваются параллельными курсами, а скорее всего не параллельными, а идут в противоположном направлении. Хотя понятно, что масса бизнесменов в двух странах от этого, мягко говоря, не в восторге. Но что делать — независимость, если мы говорим об Украине, стоит дорого, а цена российского могущества и величия, очевидно, тоже достаточно велика", — пояснил свою точку зрения он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

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''Медведев пошел против Путина'': Кремль уличили в расколе власти

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • по словам Цимбалюка, появление фамилий экс-регионалов в санкционных списках России свидетельствует о том, что страна-агрессор сливает своих сторонников за ненадобностью. Это связанно с тем, что Кремль мечтает о полной оккупации Украины, а в таком сценарии ей больше не будут нужны пророссийские политики.

  • Напомним, 25 декабря в России расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев объяснил такие меры необходимостью "защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

  • Под ограничительные меры РФ попали многие депутаты "Оппозиционного блока". С полным списком украинцев, против которых Москва ввела санкции, можно ознакомиться здесь.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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andrei andrei
andrei andrei
Присвойте роме звание "заслуженный сказочник внаукраины"😁
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Фееричный предатель Цимбалюк ... пора его на Миротворец вносить ...
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минин евген
минин евген
Воронов Евгений, мозг свой внеси в миротвороц, козлина рогатая.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ебать он даун. Блядь дебил
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2
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ильчук Андрей, твою мамушу блядь черви сожрали блядь
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Игорь Анатольевич, твою мамашу дешевле, козел
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