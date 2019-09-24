Основал Comedy Club: что известно о новом советнике мэра Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко назначил нового советника. Им стал Максим Бахматов.

Об этом сам Бахматов сообщил на своей странице в Facebook. Он будет отвечать за направления диджитализации, информационных технологий, градостроительства и архитектуры, развитие предпринимательства, работу с инвесторами. Отдельно – Офис Трансформации Мэрии.

"Создание. Эффективность. Оптимизация. Рост. Показатели Эффективности. Это слова, которые ласкают мои уши. Заводят меня. Но без реальных результатов - доводят до бешенства. Поэтому реальные результаты будут", – написал Бахматов.

Виталий Кличко и Максим Бахматов Facebook Максим Бахматов

Максим Бахматов бывший КВН-щик (Сборная Киева "Аляска"), основатель, продюсер и резидент Comedy Club UA 2006-2008, автор и продюсер проектов "Украинцы Афигенные", "Шоу без названия", "Пятница. Вечер". Руководил ВДНХ, занимался запуском центра UNIT.City, проектом муниципального консалтинга "Супермер", проектом по контролю за деятельностью чиновников.

Как писал OBOZREVATEL, возле Киевской городской государственной администрации 23 сентября прошел необычный митинг: к зданию пришли люди в костюмах героев мультфильмов – Пикачу, Лунтик, Спанч-Боб. Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Зоопарк Кличко", "Не все могут смотреть в завтрашний день".

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