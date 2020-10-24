Осталось меньше суток, но ни президент, ни партия Слуга народа все еще не предоставили разъяснений о порядке проведения своего опроса. После волны критики Зеленский был вынужден исправить свои первоначальные заявления. Изначально президент хотел проводить опрос на избирательных участках, что привело бы к конфликтам на участках, теперь он заявил в интервью об экзит-полле – то есть опросе за пределами участков.

Общественная организация Опора заявила, что за каждого приведенного участника опроса Зеленского координатор получает по 40 гривен, а нанимают опросников по 1200 гривен. Таким образом, опрос, "не имеющий юридической силы", обойдется в 103 миллиона, по самым минимальным оценкам.

Как заявила партия Слуга народа, оплачивают опрос с партийного счета:

Таким образом, опрос только заявлен президентом, а по сути это партийное мероприятие. То есть одна-единственная партия будет проводить под избирательными участками мероприятие, нанимая за деньги десятки тысяч людей, которые продвигают вопросы, объявленные лидером партии. А это тоже грубейшее нарушение закона о выборах - любая агитация в любых формах в день выборов запрещена.

Иначе и другие партии начнут нанимать десятки и сотни тысяч людей для какой-то работы под участками в день выборов. Такого нет ни в одной демократической стране, где все референдумы и опросы проводятся по закону, а не по хотелкам вождей.

На сайте и на странице партии Слуга народа никаких разъяснений о проведении опроса нет. Как будут одеты опросники, сколько будут получать официально, где контракт, какие листы у них будут? Поразительно, партия власти проводит в день тишины свои мероприятия и нанимает людей за деньги, и даже не объясняет, что именно и как они будут делать!

То есть Слуги снова провоцируют конфликты.

Оспорить этот опрос нельзя - Окружной административный суд Павла Вовка проведение опроса разрешил.

Какая неожиданность, правда? Коррумпированный суд, руководство которого подозревается НАБУ, и который президент и его офис даже не критикуют и не требуют увольнения, поддержал Слуг народа.

На мой взгляд, Зеленский решил осуществить достаточно циничную избирательную технологию, нанять за деньги молодежь, безработных для проведения опроса, и заплатить деньги, чтобы они гарантированно пришли и проголосовали за его партию.

Как это законно объяснить Слуги не знают, но у них есть Вовк, который их прикроет от всех обвинений. Ничего общего с демократией действия Зеленского и Слуг народа в данном случае не имеют, и заявления про "народовластие" показывают, что им все равно, чем оправдать нарушения закона. Зеленский провоцирует скандал, чтобы люди обсуждали не результаты работы Слуг народа, а чтобы перебить критику новым информационным поводом, который президент закинул специально ради скандала.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.