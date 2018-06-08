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Определены фавориты выборов президента-2019: инфографика

2.3тЧитать новость на украинском

Лидерами президентской гонки в Украине являются лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Как пишет “Слово и Дело", такие результаты показали совместные исследования социологических групп и центров, которые проводились в 2016-2018 годах.

В частности, использовались четыре совместных исследования.

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Всего было взято данные по 18 политикам, а также показатели (в процентах) по тем респондентам, которым было сложно ответить, и тем, кто голосовал бы за другого политика, не представленного в списке.

Первое совместное исследование проводили Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова в январе 2016 года. Второе исследование включает данные сразу четырех компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", КМИС, "Рейтинг" и Центр Разумкова (ноябрь 2017 года). Третий опрос проводили Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова в январе 2017 года. И четвертое исследование самое свежее – в мае 2018 года – от Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

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Кроме Тимошенко и Гриценко, наибольшей поддержкой украинцев могут похвастаться лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, президент Петр Порошенко, лидер РПЛ Олег Ляшко и певец Святослав Вакарчук.

Подробнее – в инфографике:

Результаты соцопросов по кандидату в президенты Украины

Слово і діло

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Юлия ТимошенкоАнатолий ГриценкоПетр ПорошенкоЮрий БойкоОлег Ляшко
Место
Украина
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