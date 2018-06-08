Определены фавориты выборов президента-2019: инфографика

Лидерами президентской гонки в Украине являются лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Как пишет “Слово и Дело", такие результаты показали совместные исследования социологических групп и центров, которые проводились в 2016-2018 годах.

В частности, использовались четыре совместных исследования.

Всего было взято данные по 18 политикам, а также показатели (в процентах) по тем респондентам, которым было сложно ответить, и тем, кто голосовал бы за другого политика, не представленного в списке.

Первое совместное исследование проводили Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова в январе 2016 года. Второе исследование включает данные сразу четырех компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", КМИС, "Рейтинг" и Центр Разумкова (ноябрь 2017 года). Третий опрос проводили Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова в январе 2017 года. И четвертое исследование самое свежее – в мае 2018 года – от Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме Тимошенко и Гриценко, наибольшей поддержкой украинцев могут похвастаться лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, президент Петр Порошенко, лидер РПЛ Олег Ляшко и певец Святослав Вакарчук.

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Результаты соцопросов по кандидату в президенты Украины Слово і діло

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.