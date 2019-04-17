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"Они взорвутся!" Скандальная экс-соратница Януковича предрекла раскол Украины

7.6тЧитать материал на украинском

Скандальная экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича, Анна Герман, заявила, что Украина якобы уверенно двигается к расколу и федерализации.

Признаком этого, по ее мнению являются, многочисленные конфликты между местными властями и президентом. Пророссийскую риторику она озвучила в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вижу сигналы и характерные признаки будущего раскола Украины. Это означает, что в стране зреет федерализация. В Украине зреет тот процесс, который начался очень давно. Я говорю о том, что сегодня мы видим картину Украины как такую ​​карту, составленную из очень разноцветных пазлов", — высказалась Герман.

Она добавила, что в каждом регионе Украины якобы есть свои традиции, устои и даже язык, на которые посягает государство.

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

Новости
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"Люди привыкли и хотят жить так, как им нравится. И если они не могут жить в унитарном государстве, уважать своих героев, праздновать свои праздники, разговаривать на родном языке, если у нас не будет власти, которая будет идти навстречу людям, которая будет уважать людей и их ценности моральные, значит, Украина не сможет противостоять этой тенденции на сепаратность", — угрожающе подчеркнула экс-советница Януковича.

Более того, скандальная политик даже озвучила свое понимание того, по какому сценарию будет "разваливаться" единая Украина.

"Если Киев не понимает регионов, то эти процессы начнутся снизу, а весь народ врагом народа не сделаешь. Во многих регионах эти процессы бурлят. Может случиться так, что в один момент они взорвутся. Потому что если не выпускают пар, этот пар срывает крышку котла", — сказала Герман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Анна Герман
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Ума как у божьей коровки! скорее всего народ забьет палками эту старую крысу ...... и избегут федерализации и раскола. Иногда нужно принести в жертву какую нибудь обезьяну, чтобы сохранить целостность страны. Если бы она это понимала то сама бы повесилась!
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Пашкевич Олена
Пашкевич Олена
бабуся,вали вже у эрефію до свого янека,досить нести дурниці )
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Ferat Bey
Ferat Bey
Почему восток и запад, молодёжь и старшее поколение Украины должны разделиться из-за какого-то там еврея Зе? Может всё-таки им пора опомниться и не голосовать за еврея Зе? Почему-то в Израиле президентом не может быть не еврей. А в Украине еврей может быть президентом национального украинского государства. Легко! Да ещё и не просто еврей, а какой-то там мерзкий комик-еврей Зе из пошлого пророссийского "95 квартала". Зачем разделятся из-за какого-то там еврея Зе? Не лучше ли не голосовать за Зе, чем потом кусать себе локти что сами же выбрали себе в президенты жида Зе?
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Ferat Bey
Ferat Bey
Ferat Bey, КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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