"Они взорвутся!" Скандальная экс-соратница Януковича предрекла раскол Украины

Скандальная экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича, Анна Герман, заявила, что Украина якобы уверенно двигается к расколу и федерализации.

Признаком этого, по ее мнению являются, многочисленные конфликты между местными властями и президентом. Пророссийскую риторику она озвучила в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вижу сигналы и характерные признаки будущего раскола Украины. Это означает, что в стране зреет федерализация. В Украине зреет тот процесс, который начался очень давно. Я говорю о том, что сегодня мы видим картину Украины как такую ​​карту, составленную из очень разноцветных пазлов", — высказалась Герман.

Она добавила, что в каждом регионе Украины якобы есть свои традиции, устои и даже язык, на которые посягает государство.

Анна Герман Скриншот видео

"Люди привыкли и хотят жить так, как им нравится. И если они не могут жить в унитарном государстве, уважать своих героев, праздновать свои праздники, разговаривать на родном языке, если у нас не будет власти, которая будет идти навстречу людям, которая будет уважать людей и их ценности моральные, значит, Украина не сможет противостоять этой тенденции на сепаратность", — угрожающе подчеркнула экс-советница Януковича.

Более того, скандальная политик даже озвучила свое понимание того, по какому сценарию будет "разваливаться" единая Украина.

"Если Киев не понимает регионов, то эти процессы начнутся снизу, а весь народ врагом народа не сделаешь. Во многих регионах эти процессы бурлят. Может случиться так, что в один момент они взорвутся. Потому что если не выпускают пар, этот пар срывает крышку котла", — сказала Герман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее экс-соратница Януковича выразила мнение, что Украина якобы нуждается в диктаторской власти. В противном случае уже осенью 2019 года страну ждет революция.

Также Герман считает, что если новый президент Украины не наладит ее отношения с Россией, то страна обречена на гибель.

Она выступила за возобновление отношений с Россией, заявив, что Киеву нужно искать компромисс с Москвой. По словам Герман, Россия якобы осознала, что совершила ошибку, решив "обострить конфликт".

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