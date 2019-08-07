"Они погибли. Все младше меня": Зеленский в Турции напомнил о войне с Россией

Пресс-конференция президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи 7 августа началась с минуты молчания.

Почтить память четырех украинских военных, погибших 6 августа на Донбассе в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков, предложил украинский лидер, сообщила пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я думаю, что вы все будете не против. Вчера четверо наших ребят, молодых людей – все моложе меня, не вернулись живыми... Они погибли. Я думаю, было бы справедливо, чтобы мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в связи с этими событиями много времени было уделено переговорам в Турции относительно войны на Донбассе и реализации Минских договоренностей.

Присутствующие в зале представители делегаций двух стран и журналисты откликнулись на предложение Зеленского и почтили память украинских военных.

Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана Скрин видео

"Спасибо вам. Я думаю, что это очень важно, чтобы все понимали, что весь мир – и Турция, и любая другая страна – помнит о наших бойцов. Это очень важно для их родителей, для их детей", – сказал он.

Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана скрин видео

Со своей стороны президент Турции выразил соболезнования в связи с утратой. "Мы с грустью узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четыре украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования украинскому народу", – сказал он.

Отметим, встреча политиков произошла в столице Турецкой Республики Анкаре. Там они провели расширенные переговоры, а также пообщались в формате "с глазу на глаз".

Напомним:

Во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции украинский президент заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства.

Зеленский прибыл в Анкару 7 августа. Он пробудет там два дня. В Стамбуле президент встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Как писал OBOZREVATEL, выступая на публике 7 августа, Владимир Зеленский охрип и закашлялся. Позже он признался, что это из-за болезни.

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