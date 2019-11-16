"Она лжет!" Луценко выдвинул громкие обвинения Йованович

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в даче ложных показаний под присягой.
Об этом он написал в комментарии к посту старшего научного сотрудника аналитического центра “Атлантический совет” и содиректора его программы “Украина в Европе” Адриана Каратницкого в Facebook.
"Иронично, что Мария Йованович сама участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко", — говорится в сообщении Каратницкого.
Юрий Луценко обвинил Мари Йованович во лжи под присягой
Он подчеркнул, что если Йованович имеет доказательства коррупции со стороны Луценко, она должна их предоставить.
В свою очередь экс-генпрокурор прокомментировал: "Она лжет. И я могу это доказать".
Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович 15 ноября, выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении президента Дональда Трампа. Также она отметила, что своими усилиями в борьбе с коррупцией якобы разозлила бывших генеральных прокуроров Украины – Юрия Луценко и Виктора Шокина.
Facebook \ Adrian Karatnycky
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
11 октября в Конгрессе Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.
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