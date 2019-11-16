"Она лжет!" Луценко выдвинул громкие обвинения Йованович

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в даче ложных показаний под присягой.

Об этом он написал в комментарии к посту старшего научного сотрудника аналитического центра “Атлантический совет” и содиректора его программы “Украина в Европе” Адриана Каратницкого в Facebook.

"Иронично, что Мария Йованович сама участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко", — говорится в сообщении Каратницкого.

Юрий Луценко обвинил Мари Йованович во лжи под присягой

Он подчеркнул, что если Йованович имеет доказательства коррупции со стороны Луценко, она должна их предоставить.

В свою очередь экс-генпрокурор прокомментировал: "Она лжет. И я могу это доказать".

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович 15 ноября, выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении президента Дональда Трампа. Также она отметила, что своими усилиями в борьбе с коррупцией якобы разозлила бывших генеральных прокуроров Украины – Юрия Луценко и Виктора Шокина.

Facebook \ Adrian Karatnycky

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