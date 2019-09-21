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21 сентября • обновлено в 21:41
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"Он террорист!" Порошенко рассказал об истерике Путина из-за Сенцова

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Президент России Владимир Путин отказался освобождать политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который позже стал участником обмена пленными, заявив, что тот якобы является террористом.

Об этом в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале" сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко, рассказав о своей работе над возвращением узников Кремля на родину.

"Не было ни одного разговора с Путиным, с руководителями мира, где бы фамилия Сенцова не стоял на повестке дня", – отметил он. Первое обсуждение режиссера, как добавил политик, было через две недели после его незаконного ареста.

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По словам депутата, сперва российский лидер согласился обменять Сенцова на двух журналистов из РФ, задержанных в Украине, однако не сдержал обещания.

"Я звоню господину Путину, говорю о вопросе Сенцова и других. Он отвечает: "Так подождите, мне принесли документы, он террорист. Он лично..." Нет, Владимир, это всемирно известный деятель искусств, вас вводят в заблуждение", – сказал Порошенко.

Он добавил, что пять лет президент России категорически отказывался обсуждать освобождение Сенцова, несмотря на давление.

"Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций", – сказал лидер "ЕС".

Петр Порошенко и Олег Сенцов

Петр Порошенко и Олег Сенцов

Коллаж

Напомним, что Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Ранее OBOZREVATEL писал о всех 35 украинцах, которые вернулись в Украину в результате обмена пленными с Россией.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
политика политзаключенный обмен
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
А где истерика?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
С завидным постоянством порохоботы достают тушку Порошенко из шкафа, стряхивают с нее пыль, тщательно вылизывают полюбившееся дупло и бережно засовывают обратно. СУГС, ёпста
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Федоров Федор
Федоров Федор
" Нет, Владимир, это всемирно известный деятель искусств, вас вводят в заблуждение", – сказал Порошенко.....Интересно, кто шоколатье ввел в заблуждение по поводу "всемирно известного деятеля искусств"? Какими искусствами этот деятель всемирно известен?
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