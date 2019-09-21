"Он террорист!" Порошенко рассказал об истерике Путина из-за Сенцова

Президент России Владимир Путин отказался освобождать политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который позже стал участником обмена пленными, заявив, что тот якобы является террористом.

Об этом в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале" сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко, рассказав о своей работе над возвращением узников Кремля на родину.

"Не было ни одного разговора с Путиным, с руководителями мира, где бы фамилия Сенцова не стоял на повестке дня", – отметил он. Первое обсуждение режиссера, как добавил политик, было через две недели после его незаконного ареста.

По словам депутата, сперва российский лидер согласился обменять Сенцова на двух журналистов из РФ, задержанных в Украине, однако не сдержал обещания.

"Я звоню господину Путину, говорю о вопросе Сенцова и других. Он отвечает: "Так подождите, мне принесли документы, он террорист. Он лично..." Нет, Владимир, это всемирно известный деятель искусств, вас вводят в заблуждение", – сказал Порошенко.

Он добавил, что пять лет президент России категорически отказывался обсуждать освобождение Сенцова, несмотря на давление.

"Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций", – сказал лидер "ЕС".

Петр Порошенко и Олег Сенцов Коллаж

Напомним, что Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Ранее OBOZREVATEL писал о всех 35 украинцах, которые вернулись в Украину в результате обмена пленными с Россией.

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