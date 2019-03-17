|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Он согласится": Порошенко сделал громкое заявление о переговорах с Путиным

6.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко планирует в случае победы на предстоящих выборах начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным касательно возвращения оккупированных территорий.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на Михайловской площади в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье. Следующую каденцию – начну с обновленной военной ракетной программы", – пообещал Порошенко.

Новости
"Нашу армию Путину не одолеть!" Порошенко обратился с мощным посланием
"Он согласится": Порошенко сделал громкое заявление о переговорах с Путиным

Скриншот из видео

"Он согласится": Порошенко сделал громкое заявление о переговорах с Путиным

Скриншот из видео

Он также раскрыл планы и касательно оккупированных территорий – возвращать их собирается Порошенко политико-дипломатическим путем.

"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения", – заверил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что "русский мир" на Донбассе потерпел поражение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
7
14
Смешно
30
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Ну умница, что тут скажешь! Вот это ПРЕЗИДЕНТ! А то, на колени встану, птьху! учись чмошник!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Мало украинцев поубивал и ограбил, упырь соевый?? Ещё хочется?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Это что, Сталин к Гитлеру на переговоры напрашивается?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Medved George
Medved George
Белый господин, Неее! Это ПЁТР ПЕРВЫЙ, дает плешивому возможность хоть как-то сохранить свою потёртую шкурку! Лучше уж в тюрьме Гааги доживать, чем "просто здохнуть" с черенком от лопаты в жопе!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения