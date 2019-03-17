"Он согласится": Порошенко сделал громкое заявление о переговорах с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко планирует в случае победы на предстоящих выборах начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным касательно возвращения оккупированных территорий.
Такое заявление он сделал во время своего выступления на Михайловской площади в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье. Следующую каденцию – начну с обновленной военной ракетной программы", – пообещал Порошенко.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Он также раскрыл планы и касательно оккупированных территорий – возвращать их собирается Порошенко политико-дипломатическим путем.
"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения", – заверил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что "русский мир" на Донбассе потерпел поражение.
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