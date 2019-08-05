"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

В сети всплыло фото президента Владимира Зеленского, на котором видно, что в его телефоне установлено приложение запрещенного в Украине российского ресурса Yandex. Disk.

На этот нюанс обратили внимание на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook. Очевидно, что снимок был сделан во время встречи тогда еще кандидата в президенты Зеленского с бизнесом, которая состоялась в марте.

"Российское приложение на телефоне. Как неудобно вышло", – с сарказмом отметили авторы разоблачающего поста. В комментариях под ним разгорелась бурная дискуссия, в которой украинцы возмутились тем фактом, что глава государства игнорирует запрет на информационные продукты страны-агрессора.

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Логотип приложения Yandex. Disk Facebook "Баба і кіт"

Приложение Yandex. Disk на телефоне Зеленского Facebook "Баба і кіт

Владимир Зеленский Facebook "Баба і кіт

"И он сам пророссийское приложение. "Яндекс" – это такая мелочь на фоне всего прочего", "Не удивлюсь, если на этом "Яндекс Диске" еще и рабочие документы можно найти", "Ему по этому приложению инструкции по сдаче страны присылают", "А откуда еще он будет знать, что там у хохлов?", "Куда СБУ смотрит? Ой, туда же и смотрит", "Он сказал – государство в смартфоне. Просто не уточнил, какое", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах разгорелся скандал из-за рабочего визита президента Зеленского 31 июля. Выяснилось, что к главе государства пускали только по закрытым спискам.

Также журналисты принесли Зеленскому в Черкассах его бюст, что очень удивило президента. Однако от подарка он отказался.

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