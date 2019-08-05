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"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

2.3т Читать материал на украинском

В сети всплыло фото президента Владимира Зеленского, на котором видно, что в его телефоне установлено приложение запрещенного в Украине российского ресурса Yandex. Disk.

На этот нюанс обратили внимание на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook. Очевидно, что снимок был сделан во время встречи тогда еще кандидата в президенты Зеленского с бизнесом, которая состоялась в марте.

"Российское приложение на телефоне. Как неудобно вышло", – с сарказмом отметили авторы разоблачающего поста. В комментариях под ним разгорелась бурная дискуссия, в которой украинцы возмутились тем фактом, что глава государства игнорирует запрет на информационные продукты страны-агрессора.

Новости
Зеленский согласился на интервью журналистам из России
Логотип приложения Yandex. Disk

Логотип приложения Yandex. Disk

Facebook "Баба і кіт"

Приложение Yandex. Disk на телефоне Зеленского

Приложение Yandex. Disk на телефоне Зеленского

Facebook "Баба і кіт

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook "Баба і кіт

"И он сам пророссийское приложение. "Яндекс" – это такая мелочь на фоне всего прочего", "Не удивлюсь, если на этом "Яндекс Диске" еще и рабочие документы можно найти", "Ему по этому приложению инструкции по сдаче страны присылают", "А откуда еще он будет знать, что там у хохлов?", "Куда СБУ смотрит? Ой, туда же и смотрит", "Он сказал – государство в смартфоне. Просто не уточнил, какое", – пишут люди.

"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах разгорелся скандал из-за рабочего визита президента Зеленского 31 июля. Выяснилось, что к главе государства пускали только по закрытым спискам.

Также журналисты принесли Зеленскому в Черкассах его бюст, что очень удивило президента. Однако от подарка он отказался.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Такое ощущение, что Обозревателю, заплатили за мочилово Зе. Уже такой маразм пишут, комментируя своими же ботами рагулями. Во время предвыборной кампании полный нейтралитет, сейчас противно читать. Обосратель одним словом.
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