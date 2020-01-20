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20 января • обновлено в 06:35
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"Он понимает": Зеленский раскрыл важную деталь о переговорах с Путиным

1.7т
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Глава Украины Владимир Зеленский нашел взаимопонимание с президентом России Владимиром Путиным касательно существования Украины как независимого государства.

Об этом стало известно из интервью Зеленского изданию The Times of Israel. Зеленский считает, что Путин понял его позицию.

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Он прокомментировал заявление Путина о том, что Украина якобы не является страной.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Я не знаю, о чем он (Путин – ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что диалог с Путиным был налажен.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL собрал главные цитаты Зеленского из большого интервью.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
"Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – никчемная страна. Мы нищая страна, самая нищая в Европе. Я думаю, что он понимает."
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