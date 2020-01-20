"Он понимает": Зеленский раскрыл важную деталь о переговорах с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский нашел взаимопонимание с президентом России Владимиром Путиным касательно существования Украины как независимого государства.

Об этом стало известно из интервью Зеленского изданию The Times of Israel. Зеленский считает, что Путин понял его позицию.

Он прокомментировал заявление Путина о том, что Украина якобы не является страной.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Я не знаю, о чем он (Путин – ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что диалог с Путиным был налажен.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL собрал главные цитаты Зеленского из большого интервью.

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