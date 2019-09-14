"Он ошибается!" Квасьневский предупредил Зеленского о серьезных рисках

Следующие шесть месяцев станут решающими в оценке работы президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление сделал экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью BBC News Украина. "Эти четыре месяца для него были хорошими. Конечно, четыре месяца - это только начало. Посмотрим, как будет работать новый парламент и новое правительство. Задачи перед ними большие и сложные", – сказал он.

Александр Квасьневский "ЗН"

По его словам, Зеленский за это время дал миру надежду на то, что начался диалог с Россией, который поможет разрешить конфликт на Донбассе.

При этом он предостерег президента Украины от заблуждений касательно правления в стране:

"Для меня он не выглядит человеком, который хочет быть авторитарным лидером. Для него очень важна коммуникация с людьми. С другой стороны, в такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается, и будет делать много ошибок. Ведь это совершенно невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Квасьневский похвалил украинского президента Владимира Зеленского за первые месяцы работы, но предостерег его от преследования Порошенко.

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