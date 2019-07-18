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"Он нам не нужен!" У Зеленского резко высказались о связях с Медведчуком

3.9т Читать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским или его командой.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал первый помощник главы государства Сергей Шефир, отметив, что Медведчук "нам вовсе не нужен, и мы стараемся отстраниться от него, дистанцироваться".

Шефир сообщил, что они видят угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс.

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"Есть идея разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо. Да, были б у нас средства, мы бы сами купили телеканал "Интер", – подчеркнул он.

Помощник Зеленского отметил, что они ведут работу по созданию канала, который был бы сильным информационно.

"То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя", – пояснил Шефир.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шефир заявил, что предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского о том, что все виновные понесут наказание, пока невыполнимо.

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Персоны
Сергей Шефир Владимир Зеленский Виктор Медведчук
Место
Украина
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Больше скажу, Зеленский тоже не нужен!
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