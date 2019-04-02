"Он авторитарный": Киселев поделился тревожным опытом общения с Зеленским

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в гонке за пост главы государства, привык быть лидером, однако ему может быть сложно делиться полномочиями с другими.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский журналист и ведущий Евгений Киселев. Он поделился личным опытом общения с шоуменом.

"Я не брал никогда интервью у Зеленского. Но я работал с ним некоторое время, когда был ведущим программы "Большая политика" на телеканале. Это было достаточно давно. Лет 6-7-8 тому назад. Мне приходилось с ним пересекаться, он, безусловно, рациональный человек. У него есть менеджерский опыт. Он человек, который умеет принимать решения, он безусловный лидер своей команды", – рассказал журналист.

Владимир Зеленский 34.ua

По словам Киселева, члены его команды при обсуждении организационных вопросов всегда отвечали, что не могут принимать решение, пока он не вернется, к примеру, из командировки, так как "последнее слово за ним".

"Это лично у меня вызывает определенное беспокойство. Потому что это скорее свидетельствует о том, что человек он достаточно авторитарный и ему будет сложно делегировать полномочия. А ему придется их делегировать, потому что конечно, он не сможет быть и президентом, и министром иностранных дел, и министром обороны и так далее. Придется делегировать полномочия. Разбираться с проблемами со всеми он сам не сможет", – отметил Киселев.

Евгений Киселев Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал лидера партии "Рух нових сил", бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили "защитником демократии Украины в Европе", а тот отметил, что Зеленский "не похож ни на одного из кандидатов".

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