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"Он авторитарный": Киселев поделился тревожным опытом общения с Зеленским

5.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в гонке за пост главы государства, привык быть лидером, однако ему может быть сложно делиться полномочиями с другими.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский журналист и ведущий Евгений Киселев. Он поделился личным опытом общения с шоуменом.

"Я не брал никогда интервью у Зеленского. Но я работал с ним некоторое время, когда был ведущим программы "Большая политика" на телеканале. Это было достаточно давно. Лет 6-7-8 тому назад. Мне приходилось с ним пересекаться, он, безусловно, рациональный человек. У него есть менеджерский опыт. Он человек, который умеет принимать решения, он безусловный лидер своей команды", – рассказал журналист.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

34.ua

По словам Киселева, члены его команды при обсуждении организационных вопросов всегда отвечали, что не могут принимать решение, пока он не вернется, к примеру, из командировки, так как "последнее слово за ним".

"Это лично у меня вызывает определенное беспокойство. Потому что это скорее свидетельствует о том, что человек он достаточно авторитарный и ему будет сложно делегировать полномочия. А ему придется их делегировать, потому что конечно, он не сможет быть и президентом, и министром иностранных дел, и министром обороны и так далее. Придется делегировать полномочия. Разбираться с проблемами со всеми он сам не сможет", – отметил Киселев.

Евгений Киселев

Евгений Киселев

Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал лидера партии "Рух нових сил", бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили "защитником демократии Украины в Европе", а тот отметил, что Зеленский "не похож ни на одного из кандидатов".

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Киселев
Место
Украина
Тег
Эхо Москвы
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Странно , что тут к Киселёву прислушиваются и даже публикуют . А в комментах постоянно ругали и оскорбляли Киселёвщину , как пропаганду Кремля и рупор русского мира . Не поймёшь этих чубатых -- киселёвщина уже и на ОБОЗе публикуется .
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Начинает потихоньку ,подлизывать у Зеленского . Ведь судя по словам Киселева можно сделать вывод о том что когда Порося находился в командировке ,его никто не ждал и принимали решения без него.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вот и Кисель перекрасился. Главное,во-время предать
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Макарский Александр, Вовремя предать это не предать - это предвидеть )))
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