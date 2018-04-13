Окончание АТО: военный эксперт прокомментировал тайну Порошенко

Переформатирование с 30 апреля АТО на Донбассе в операцию Объединенных сил не изменит характер боевых действий на востоке страны.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко.

"Ждать того, что изменится ситуация прямо с 1 мая нельзя. Это просто меняется формат управления войсками. Там не появится дополнительно 200 тысяч человек и 500 танков", - отметил он.

При этом он предположил возможное усиление обстрелов со стороны боевиков.

"Сейчас однозначно будет локальное обострение, потому что силы собраны достаточно большие. Если Украина дожмет и будет ввод миротворцев с мандатом ООН, то тогда будет переходной период и возможен хорватский, но не военный вариант. То есть, сначала будут миротворцы, потом военная полиция, потом выборы, а потом передача границ", - добавил эксперт.

По его словам, такое развитие событий возможно только при согласии Москвы.

"Без согласия России никто своих солдат подставлять под снаряды и мины не будет", - констатировал Жирохов.

Также эксперт прокомментировал и высказываемые ранее предположения о возможном сговоре США с Россией.

"Нужно понимать, что Трамп сейчас находится в очень непростом состоянии, его давят внутренние факторы, он постоянно меняет людей в команде, постоянно меняет силовиков. Он может и хотел бы договориться с Путиным, но на него давит общественное мнение и политические оппоненты. И на этом играет и наш президент, чтобы на фоне Сирии разрешить проблему Донбасса, а в будущем, возможно, и Крыма", - заключил он.

Как писал "Обозреватель", операция Объединенных сил является частью закона о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом 20 февраля.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее озвучил главное отличие новой операции на Донбассе от АТО.