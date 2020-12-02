Новый советник Ермака Арестович заявил, что будет "мостом" в Офисе Зеленского

Алексей Арестович, новоназначенный внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что на этой должности будет заниматься стратегическими коммуникациями.

В комментарии "Стране" он рассказал, что на эту должность его пригласил лично глава ОП.

"Меня вызвал Андрей Ермак. Сказал, мол, "зачет за ТКГ, давайте двигаться дальше". Есть еще сектор, который нуждается в выстраивании и координации информационной политики. Это сектор национальной безопасности и обороны, военно-технического сотрудничества. А также помощь Министерству по делам ветеранов", – сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Он отметил, что будет заниматься коммуникацией именно в этой сфере, координацией ведомств между собой.

"Буду работать "мостом" между Верховной Радой, Кабмином, Офисом президента и сектором безопасности и обороны", – перечислил свои обязанности Арестович.

Он уточнил, что сотрудничает с советником Ермака Михаилом Подоляком, который также отвечает в ОП за информационную политику.

"Мы с Михаилом плотно сотрудничаем, но Михаил занимается коммуникациями в целом, а я – конкретно безопасностью, обороной, военно-техническим сотрудничеством", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря.