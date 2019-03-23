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Одним законом: Зеленский собрался изменить Конституцию Украины

4.3тЧитать материал на украинском

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что команда его экспертов и юристов работают над законопроектом, в котором будет прописано снятие неприкосновенности с президента, судей и депутатов.

Об этом он рассказал в эфире программы "Интервью с кандидатом" на телеканале ICTV. "Пусть это прозвучит популистски, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе, желательно", — заявил Зеленский.

Кандидат в президенты добавил, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с парламентариев.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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В студии Зеленскому возразили, напомнив, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей регулируется несколько иначе. Однако он ответил: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Зеленский заявил, что в Украине необходимо начать мощную информационную войну для возвращения Крыма и Донбасса. По его мнению — это единственная бескровная война, но она очень действенная и сможет помочь вернуть оккупированные территории.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
да там нечего работать..просто взять и снять..на опыте европейских стран! Зеленый не нужно умничать и пиарится!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы можно было снять неприкосновенность с президента, судей и депутатов, даже если это прописано в Конституции, надо сначала снять порчу с Конституционного суда.
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