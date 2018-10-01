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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

Очень важный законопроект для военнослужащих-контрактников

Сегодня в Верховной Раде зарегистрирован очень важный законопроект для военнослужащих-контрактников.

Законопроектом №9141 "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". предлагается установить, что "для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, и членов их семей на период действия этого контракта сохраняются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством, которое действовало на момент подписания контракта, если действующим законодательством в период действия контракта уменьшены объемы и размеры таких льгот, гарантий и компенсаций".

Также законопроектом предлагается исключить норму, позволяющую государству не выполнять взятые на себя перед военнослужащими обязательства, объясняя это недостатком ассигнований на содержание соответствующих бюджетных организаций.

Это означает, что если военнослужащий, подписав контракт, принял на себя обязательства перед государством, то обязательства государства перед ним и его семьей на весь срок контракта не могут уменьшаться. По сути, льготы, гарантии и компенсации, закрепленные законами, становятся фактической частью контракта.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
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