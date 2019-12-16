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17 декабря • обновлено в 02:09
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"Очень агрессивная фаза": Арахамия заявил о проблемах "Слуги народа" из-за земли

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Правоохранительные органы предупредили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию о возможных нападениях из-за голосования по земельной реформе.

Такое заявление он сделал 16 декабря в комментарии журналистам в Верховной Раде, отметив, что накануне произошло нападение на его коллегу Михаила Ананченко, передает "ГОРДОН".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

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"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они фактически не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", – сказал Арахамия.

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По его словам, рассмотрение парламентом вопроса земельной реформы сопровождается акциями протеста аграриев.

Арахамия заявил о проблемах из-за земли

Арахамия заявил о проблемах из-за земли

"Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Земля Партия Слуга народа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У Арахамии вид, извините, придурковатый и предыдущие правители были такие же. И законы такие принимают. Нормальных людей в Украине нет потому и страна никак не состоится.
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