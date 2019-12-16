"Очень агрессивная фаза": Арахамия заявил о проблемах "Слуги народа" из-за земли

Правоохранительные органы предупредили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию о возможных нападениях из-за голосования по земельной реформе.

Такое заявление он сделал 16 декабря в комментарии журналистам в Верховной Раде, отметив, что накануне произошло нападение на его коллегу Михаила Ананченко, передает "ГОРДОН".

Давид Арахамия Главком

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они фактически не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", – сказал Арахамия.

По его словам, рассмотрение парламентом вопроса земельной реформы сопровождается акциями протеста аграриев.

Арахамия заявил о проблемах из-за земли

"Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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