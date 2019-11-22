В "Слуге народа" разгорелась череда новых скандалов: социолог предрекла рейтинг партии

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что последние скандалы вокруг членов партии "Слуга народа" не окажут существенного влияния на рейтинг этой политической силы.
В настоящее время "Демократические инициативы" не планируют проводить специальное социологическое исследование на эту тему. Об этом она рассказала OBOZREVATEL.
"Пока нам никто не заказывал таких исследований, у нас в проектах такого нет. И я не думаю, что это такая важная тема. Хотя, такой вопрос можно было бы добавить", – заметила социолог.
Вместе с тем Бекешкина поделилась собственными мнением о том, могут ли скандалы с членами "Слуги народа" существенно повлиять на рейтинг партии в целом. "Это может повлиять на рейтинг в совокупности. Но вообще говоря, рейтинг "Слуги народа" не был рейтингом этой политической силы. Это был рейтинг Зеленского", – подчеркнула она.
"Рейтинг "Слуги народа" не был рейтингом этой политической силы. Это был рейтинг Зеленского", сказала социолог
"Поэтому я думаю, что существенно это не повлияет", – резюмировала социолог.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее в сети всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.
Сам Иванисов заявил, что приостанавливает свое членство в партии на время разбирательства.
Президент Владимир Зеленский заявил: если обвинения в адрес Иванисова подтвердятся, он заставит его сложить мандат народного депутата.
В сети появилась аудиозапись, где во время ужина друг президента Украины Владимира Зеленского нардеп Юрий Корявченков ("Юзик") вместе с коллегами обещал контролировать уголовные дела в Кривом Роге и собирать “дань” с бизнеса.
Комментируя этот скандал, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил: в нем нет криминала.
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