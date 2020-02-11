Поворот на 90 градусів уже маємо.
Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом через звинувачення у розстрілах на Майдані та звільнені у грудні 2019 року під особисте зобов’язання й вивезені у Москву в рамках "обміну", - повернулися до Києва.
Маринченко і Тамтура довгий час знаходились в СІЗО, тому добре знають - що таке хоча б один день позбавлення волі. Їхнє повернення свідчить про те, що найближчим часом їм не загрожує будь-яке переслідування, а тим паче – арешт. Й це не обов’язково якісь кулуарні домовленості. Справа в тому, що повторне затримання чи застосування більш суворого запобіжного заходу щодо них на сьогодні неможливе з політичної точки зору й виглядатиме надто коряво за юридичними нормативами.
Будемо об’єктивними. Цей хід може призвести до патової ситуації у партії, яку ми починали білими фігурами. Зазначені "беркутівці" повернулись із високо піднятими головами й зразу ж кинули письмовий виклик Президенту України, Голові Верховної Ради України, Генеральному прокурору України:
"Протягом п'яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен продовжитися… Нам нічого приховувати – ми не скоювали злочинів. Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут". Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестувальників були покарані…".
До того ж гарно обставляють цю подію з морально-етичної точки зору:
- погодились на обмін лише заради звільнення "безпідставно" заарештованих "товаришів по службі" – Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і Олега Янішевського;
- їхня відмова від участі в обміні поставила б під загрозу весь процес звільнення українців взагалі;
- правда – ось причина повернення до Києва, вони й надалі братимуть участь в судових засіданнях.
Після цього необхідно вже офіційно озвучити висновок – "справи Майдану" знаходяться у глибокій кризі. Й правоохоронці зобов’язані негайно починати відкрито, без зарозумілості, а разом із громадським суспільством шукати вихід з даної ситуації. Інакше дочекаємось розвороту на 180 градусів.
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