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Обмен узниками между РФ и Украиной: Цимбалюк предупредил о "кидалове" Кремля

2.3т Читать материал на украинском

В четверг, 29 августа не состоится обмен заключенными между Украиной и Россией.

Об этом РИА "Новости" заявил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

"Не сегодня 100%", – отметил юрист, отвечая на вопрос, может ли обмен пройти уже сегодня.

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По словам адвоката, обмен заключенными между странами затягивается из-за того, что украинские власти до сих пор не помиловали удерживаемых россиян. Также он добавил, что в обмене может принять участие 13 граждан РФ.

При этом украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook отметил, что "Россия страна сигналов и кидалова".

"Сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состояться, но часть людей, по которым была договоренность, Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет. На кону не только судьба людей, россиян и украинцев. Здесь еще удар по репутации и рейтингу президента Владимира Зеленского", – отметил он.

Цимбалюк подчеркнул, что если обмен сорвется, то это будет означать слабость Зеленского в деле с главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот

Российский журналист Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале сообщил, что указания по обмену лично дали президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский.

"Очень внимательно следим за подготовкой к взаимному (скорому) освобождению российских и украинских граждан", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более пяти лет находится за решеткой в России, перевезли в СИЗО Москвы.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Алексей Венедиктов Роман Цимбалюк
Тег
военнопленные
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путину верить нельзя! эта гниль может кинуть легко
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Petrov Valery
Petrov Valery
А причем тут Вышинский? Который отказался от обмена?
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Белый господин
Белый господин
Чебуран - вестник апокалипсиса! Смешно.
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