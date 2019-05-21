Объединится с тремя партиями: Гриценко объявил об участии в парламентских выборах

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что будет принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
На своей странице в Facebook он сообщил, что "Гражданская позиция" объединяется с партиями "Народный Контроль" (лидер – Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).
"Наша команда... усиленная профессионалами в ключевых сферах, вместе идем на выборы. Формировать новый парламент и новое правительство на новых ценностях – профессионализма, честности и нулевой толерантности к коррупции", – написал Гриценко.
Анатолий Гриценко
Телеканал 24
"Как только Координационный Совет нашей партии принял решение – руководителем Центрального избирательного штаба назначен Андрей Мисика, голову Исполкома партии "Народный Контроль", – продолжил он.
Политик добавил, что Центральный избирательный штаб уже разворачивается и будет работать в Киеве по адресу: улица Ильинская, 22.
Как писал OBOZREVATEL:
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Он также провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.
Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.
Во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Раду.
Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов.
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