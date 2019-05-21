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Объединится с тремя партиями: Гриценко объявил об участии в парламентских выборах

5.8тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что будет принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

На своей странице в Facebook он сообщил, что "Гражданская позиция" объединяется с партиями "Народный Контроль" (лидер – Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).

"Наша команда... усиленная профессионалами в ключевых сферах, вместе идем на выборы. Формировать новый парламент и новое правительство на новых ценностях – профессионализма, честности и нулевой толерантности к коррупции", – написал Гриценко.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

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"Как только Координационный Совет нашей партии принял решение – руководителем Центрального избирательного штаба назначен Андрей Мисика, голову Исполкома партии "Народный Контроль", – продолжил он.

Политик добавил, что Центральный избирательный штаб уже разворачивается и будет работать в Киеве по адресу: улица Ильинская, 22.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеГражданская позицияполитика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Отдыхал бы, вроде ж на достойную (по его меркам) жизнь хватает. Или не всем деткам еще "помог"?
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