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"Обаму перехитрили": Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма

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Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого.

Такое заявление он сделал перед журналистами после завершения саммита G7 во Франции.

"Обаму перехитрили. Они забрали Крым во время его правления. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо", - цитирует президента США "Украинская правда".

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"Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал - простите, ребята, я сделал ошибку", - добавил Трамп.

"Обаму перехитрили": Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп также заявил о готовности пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Дональд Трамп Барак Обама
Место
США
Тег
Новости Крыма
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