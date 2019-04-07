О выборах, скандале с Йованович и шантаже Путина: появилось полное видео интервью Луценко The Hill

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал интервью американскому изданию The Hill, в котором рассказал об угрозе для Украины стать московской колонией, курсе на вступление в ЕС и НАТО, войне с Россией, шантаже президента РФ Владимира Путина украинского народа, а также прокомментировал выборы президента Украины.

Кроме того, он заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему перечень людей, которых якобы нельзя преследовать.

Генпрокурор опубликовал полную версию интервью на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть, проскролльте до конца).

Юрий Луценко Facebook Юрия Луценко

OBOZREVATEL приводит полный текст разговора:

Интервьюер (далее И): Господин Луценко, спасибо большое за то, что присоединились к нам в такой сложный, в связи с выборами, для Украины период. Я знаю, нашим читателям очень важно услышать ваше мнение сегодня. Позвольте, начать с вопроса о выборах. Что поставлено на карту на предстоящих общенациональных выборах как для украинского народа, так и для вас здесь в Соединенных Штатах?

Юрий Луценко (далее ЮЛ): Я благодарен вам за возможность быть сегодня здесь. Но я хотел бы сделать небольшое вступление. Я говорю по-английски только благодаря тому, что моей первой школьной любовью была моя учительница английского. Поэтому я ещё кое-что помню со школьного возраста. В связи с этим, я бы хотел воспользоваться услугами переводчика в рамках нашего разговора (в особенности, для перевода юридических терминов). Это возможно?

И: Да, конечно. Нас это абсолютно устраивает. Спасибо, что позаботились об этом.

ЮЛ: Хорошо. Благодарю!

На этих выборах, на самом деле, будет решена судьба того окончательно ли Украина "вернулась в европейский дом" или над ней вновь нависнет угроза стать московской колонией. На самом деле, цена Майдана, на котором погибло больше 100 человек, цена войны, которую мы сейчас ведём с Российской Федерацией за независимость Украины и на ней погибло уже более 10 тысяч солдат, невероятно обостряет ощущение историчности этого выбора. И поэтому для меня, например, основной вопрос этих выборов состоит в том, кто будет верховным главнокомандующим страны и сможем ли мы вместе с новым президентом стать частью НАТО, как единственного гарантированного союза безопасности и сохранения нашей независимости. Для меня это ключевой вопрос, и мы очень надеемся на продолжение курса президента Порошенко, на продолжение курса на Европу и НАТО, который ведёт моя страна.

И: Да, многое поставлено на карту. Вы упомянули НАТО и Россию. Как россияне влияют на эти выборы? Видите ли вы какое либо вмешательство или усилия с их стороны вернуть назад период Ющенко?

ЮЛ: У нас всё очень просто. Господин Путин откровенно заявил о том, что на этих выборах он готов работать в Украине с кем-угодно, кроме Порошенко. На самом деле он поставил вопрос очень однозначно: или Порошенко и продолжение войны, или сдача национальных интересов и тогда он готов работать с Украиной. Ситуация усложняется не только прямым шантажом Путина украинского народа, но и колоссальным вклинением на масс-медиа, которое всё ещё имеет Москва в нашей стране. Фактически Москва продолжает напрямую вмешиваться в украинские выборы, она уже не в состоянии провести прямого промосковского кандидата, но тем не менее ежедневно подрывает авторитет действующей власти.

И: Могли бы вы рассказать для тех американцев, которые не следят за украинской политикой постоянно, какой из кандидатов наиболее близок по своим взглядам к США. Я знаю, что, среди прочих, в гонке участвует комедийный актёр. Скажите, пожалуйста, какой кандидат настроен наиболее дружественно по отношению к Штатам. А также, какой кандидат более склонен к позиции президента Путина в России.

ЮЛ: Как генеральный прокурор Украины я не имею права агитировать за или против любого из кандидатов. Я знаю только, что за 4 года президентства Порошенко мы избавились от статуса колонии Москвы, мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы восстановили украинскую армию, мы остановили российского агрессора, и мы очень надеемся, что американская власть поможет нам в наших стремлениях вступить в НАТО. К сожалению, в программах других рейтинговых кандидатов нет упоминаний ни о НАТО, ни о защите территориальной целостности путём совместных международных усилий. Всё это известно в Украине и "его величество народ" сделает свой выбор.

И: И этот выбор будет сделан очень скоро. Могли бы Вы просто описать разницу между тем, как будет выглядеть НАТО и Европейско-Американский альянс с Украиной, как официальным членом НАТО, как это меняет альянс на континенте.

ЮЛ: Я считаю, что сотрудничество Украины и с США, с ЕС, которые являются нашими наиболее крупными партнёрами, находится на достаточно высоком уровне. Если бы не международный антипутинский альянс, который сейчас объединяет США, Канаду, ЕС и многие другие страны, Украины не смогла бы отстоять свою независимость под натиском военного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны. Вы знаете, в моем биографии было много сложных периодов. Я был полевым командиром первой революции; отсидел 2,5 года в тюрьме во времена пророссийского президента Януковича, по политическому обвинениям, которые потом были сняты Европейским судом; я был таким же полевым командиром второй революции, но считаю, что именно сегодняшний курс Украины, который поддерживается в первую очередь США и лично президентом США, даёт нам надежду не только на свободу, но и на восстановление контроля над оккупированными территориями. В самое сложное время, когда я находился два года в девятиметровой камере тюрьмы 19-го века, я придерживался своего главного принципа – презумпция оптимизма. И мой оптимизм основывается на происходящем сейчас в Украине. Вы, наверняка, помните, что в 60-тых годах граница свободы проходила по Берлину, президент США на весь мир говорил "Я - берлинец", потом в 80-тых граница свободы проходила по столице Польши, Варшаве, и антикоммунистическое движение "Солидарность" вернуло свободу и демократию нашей соседней стране - Польше. В 90-тых годах граница свободы проходила по Западной Украине, антикоммунистическому повстанию, которое подарило нашей стране независимость. Сейчас граница свободы проходит по Крыму, временно оккупированному россиянами, и по нашей северной границе, через которую вторглись тысячи танков и солдат Российской Федерации. Но мой оптимизм основывается на том простом факте, что граница свободы двигается, всё время двигается. И на Восток. Это означает, что Украина, как член НАТО, сможет укрепить границу свободы на наиболее северных расстояниях от старой демократии. Весь мой оптимизм состоит в том, что будущий президент Украины и будущий президент США найдут общий язык и укрепят эту границу свободы на северных рубежах Украины решением о членстве Украины в НАТО.

И: Мы понимаем. Спасибо, что поделились своей личной историей о борьбе за свободу в вашей стране. Часто американцы хотят знать, как обстоят дела у наших представителей в Украине. И так, я хочу спросить, как вы оцениваете отношения Украины со Специальным Послом Мари Йованович?

ЮЛ: Посол любой страны представляет свою страну, свой народ. С этой точки зрения я выражаю уважение послу Соединенных Штатов Америки. С другой стороны правда такова, что у нас достаточно сложные персональные отношения. К сожалению, наши первые встречи начались с того, что госпожа Посол огласила мне список людей против которых "неправильно" вести криминальное преследование. Я сказал, что это недопустимо. Никто, ни мой президент, при всём уважении к нему, ни парламент, ни Посол не сможет останавливать меня там, где закон предусматривает криминальное преследование.

И: Я хотел бы удостовериться, что правильно вас понимаю. Это важно. Вы говорите, что наш Посол, Госпожа Йованович, пришла к вам и сообщила вашей команде, что она не желает проводить расследование даже при наличии признаков преступлений, так?

ЮЛ: Да. На тот момент у нас было уголовное дело по которому расследовали нецелевое использование американской технической помощи в размере более 4 млн. долларов и относительно этого дела состоялся наш диалог. К сожалению, госпожа Посол считала, что допросы следствия, относительно определенных украинских граждан, украинских уполномоченных лиц, которые часто посещают её офис, являются, как она высказалась, дискредитацией антикоррупционной политики в Украине. Более того, посольство США направило нам письмо в котором отказалось от этого расследования и заявило, что использование этих средств находится под полным контролем посольства и поэтому не требует правовой оценки со стороны ГПУ. На самом деле ситуация была достаточно странной, потому что эти деньги выделялись в том числе и для ГПУ, но ГПУ никогда этих денег не получала. И именно потому мы задались вопросом "Что произошло?", а нам посольство говорит "Вам не нужно этого знать. Всё хорошо".

И: И так, финансовая помощь, которая предположительно должна была быть направлена в ваш департамент для осуществления судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, по факту была скрыта от вас американским посольством. Правильно ли я понимаю?

ЮЛ: Часть средств в общей сумме 4 400 000 долларов была предусмотрена для ГПУ, но тут их никогда не было. Эти средства должны были быть потрачены на организацию конкурсов на должности прокуроров, прокуратура провели эти конкурсы, но без использования предназначенных для этого американских денег. Куда они пошли я не знаю, потому что американское посольство, как представитель страны, которая вероятно является потерпевшей при нецелевом использовании своих средств, отказалось от такого расследования. Согласно нашего законодательства если нет потерпевшего, тоесть США, то мы не можем продолжать расследование и оно было закрыто.

И: Позвольте спросить вас о После Йованович. Недавно мне продемонстрировали письмо, в котором несколько украинских чиновников обращаются с жалобой к члену Конгресса. Суть жалобы состоит в том, что Посол отпускала унизительные замечания в адрес президента Трампа и вносила путаницу о ситуации в Украине. Имеете ли вы какие-либо подтверждения того, что посол давала такие пренебрежительные комментарии о президенте Трампе вам, вашей команде или кому-либо из ваших знакомых или направляла противоречивые сигналы украинцам о том, кого следует воспринимать как лидера правительства США.

ЮЛ: Сер, у меня нет таких отношений с госпожой Посол, чтобы она обсуждала со мной такие вопросы. У меня нет такой информации.

И: Хорошо, возможно, вы знаете тех, с кем Посол точно говорила и они возвращались с позицией, что к Трампу прислушиваться не следует? Слышали ли вы какие-либо подобные комментарии?

ЮЛ: Нет, ни от госпожи Йованович, ни от её сотрудников я никогда не слышал таких высказываний.

И: Хорошо, отлично. Давайте вернёмся назад в 2015-2016 годы. Вице-президент Джо Байден был важной фигурой для Украины во время работы с президентом Обамой. Он совершил несколько командировок в Украину, часто встречался с президентом Порошенко. Недавнее видео, на котором вице-президент, господин Байден обращается к вам с требованием уволить вашего предшественника Шокина. Могли бы вы поделиться, что тогда произошло, а именно, утверждал ли вице-президент, что он использует кредитные гарантии как своего рода рычаг для увольнения этого предшественника. Правда ли это? Было ли такое сообщение донесено в Украину?

ЮЛ: Прежде всего, в то время я был народным депутатом нашего парламента, был руководителем наибольшей фракции в нём. Конечно я помню те времена, это были времена, когда Украина невероятно нуждалась в финансовой поддержке США. Для того чтоб вы понимала на сколько это было важно я вам приведу одну цифру: после того как пророссийский президент Янукович сбежал в Москву в Украине в государственной казне осталось менее 8 тысяч долларов. На зарплаты государственный служащим, на медицину, на образование и на войну, которую развязала РФ против Украины. И, конечно, в этот момент, после оккупации Крыма и части восточных территорий, Украина лишилась 22% промышленного потенциала. Финансовая поддержка Западного мира, в первую очередь США, для нас была жизненно необходима. К сожалению, господин Байден связывал эту поддержку с изменениями в ГПУ. Это правда, что генеральный прокурор Шокин на тот момент был под очень сильной критикой украинского общества. Люди требовали результатов работы ГПУ, а господин Шокин не мог убедить в эффективности её работы. Мало того, он был представителем старой школы и был достаточно непубличной особой. Поэтому он был лёгкой добычей и справедливой, и не совсем справедливой критики.

И: То есть во времена, когда вице-президент потребовал отстранения господина Шокина, и использовал в качестве рычага кредитные гарантии, которые помогли бы стране уйти от дефолта, имел ли вице-президент личную заинтересованность в работе офиса прокуратуры, а если быть точнее, в расследовании Burisma Holdings?

ЮЛ: Я не был участником переговоров руководства нашей страны с господином Байденом, поэтому я не знаю всех аргументов, которыми он оперировал во время, уже знаменитого, обмена миллиардного кредита на Генпрокурора Украины. С другой стороны, Шокин написал заявление об отставке по собственному желанию и это заявление было принято украинским парламентом. После этого я был назначен Генеральным прокурором и моей задачей было продемонстрировать результативность ГПУ. Когда я начал работать в офисе я, конечно же, получил информацию о многих уголовных производствах, но в первую очередь я интересовался делом организованной преступной группировки бывшего президента Януковича. Забегая наперед скажу, что на сегодняшний момент господин Янукович осуждён украинским судом за государственную измену. Несколько десяткой его преступной организации находятся под следствием и в судах. Наибольшим успехом я считаю конфискацию средств этой ОПГ в размере 1,5 млрд долларов и я с нетерпением жду встречи с генеральным прокурором США для того чтобы активизировать совместное следствие ещё по 7 млрд долларов, вероятно, украденных у Украины. В рамках этого комплексна дел ОПГ Януковича есть и дело тогдашнего министра природных ресурсов. Фамилия этого министра Злочевский. Он, будучи министром, отвечал за выдачу лицензий на добычу нефти, газа и других ресурсов. Ещё до революции в Украине он пригласил одного из известных европейских политиков, господина Квасневского, к борду своей компании Burisma.

И: Это бывший президент Польши, верно?

ЮЛ: Да, это очень известная личность, которая сыграла очень позитивную роль во время моего пребывания в тюрьме. Фактически он выступил посредником между Януковичем и западным миром. Но после революции господин Злочевский пригласил других представителей, уже американского истеблишмента, к борду своей компании. И после революции ГПУ начала расследование возможных криминальных правонарушений господина Злочевского, в том числе и в этой компании. Есть множество дел, но все они сводились к трём статьям криминального кодекса: разворовывание средств государственного бюджета на должности министра; отмывание денег, через ряд компаний, в том числе через упомянутую Burisma; уклонение от налогов этой компанией. Я был удивлен, что дело, которое отрабатывалось именно ГПУ, в результате давления на господина Шокина под конец его карьеры, было передано в созданное при поддержке посольства США НАБУ. Вообще-то это дело не лежит в юрисдикции НАБУ. Более того, это дело было там закрыто. Второе дело, про отмывание средств, было проиграно ГПУ в Лондоне. Проиграли его из-за того, что тогдашний заместитель Генерального прокурора, ещё до меня, забыл направить документы в Лондон. Этот заместитель был человеком, которого особо активно лоббировали американские эксперты. В том числе и представители посольства. Это стало особенно ярко видно, когда этот сотрудник не смог возглавить специализированное антикоррупционное бюро, которое отвечает за работу НАБУ. В результате открытого национального конкурса эту должность занял Холодницкий и сейчас именно его отставки добивается посол США. Думаю, что дело Burisma было лишь одним из дел, которые были забраны в НАБУ и закрыты без результатов. Дело об уклонении от налогов было успешно завершено в ГПУ уже при мне, компания заплатила в государственный бюджет рекордную, для того времени, сумму в 6,5 миллионов долларов. Больше об этом ничего рассказать не могу, потому как всё дело находится в закрытом состоянии в НАБУ в котором по закону я не имею никакой власти.

И: Давайте пройдёмся по тому, о чём вы можете быть осведомлены. В то время, когда вице-президент Джо Байден требовал отставки Шокина, он осуществлял контроль над делом о Burisma, в котором сын вице-президента Джо Байдена, Хантер Байден, работал. Это верно?

ЮЛ: Это открытая информация. Да, в борде Burisma работал сын господина Байдена.

И: И в то время, были ли вам известны какие-либо подтверждения того, что украинское правительство, украинские прокуроры, были заинтересованы в вопросах к Хантеру Байдену об этих сделках, которые находились в фокусе трёх отдельных расследований.

ЮЛ: На сколько я сейчас вижу по документам господин Шокин уделял значительно внимание этому делу. Кроме прочего, он запросил документы о финансовых потоках этой компании в одной из европейских стран и даже получил ответ из которого можно увидеть получение значительных средств членами борда. На сколько я помню, тогда шла речь о 17 млн долларов, которые были распределены между физ.лицами членами борда.

И: Был ли Хантер Байден среди тех людей?

ЮЛ: Думаю, что такой вопрос должен задавать Генеральный прокурор США. Я могу сказать только так – члены борда получали значительные средства в ходе транзакций, а также средства получала ещё одна американская компания Rosemont Seneca Partners, за консультативные услуги. Физ.лица члены борда – 4 персоны, из известных нам, а также юр.лицо - компания Rosemont Seneca Partners, получали средства в рамках деятельности компании Burisma.

И: А вы когда-либо видели записи о переводе этих средств, что-то вроде лоббирования Джо Байдена, лоббирование вице-президента Джо Байдена?

ЮЛ: Мне не известно о каких консультациях идет речь и кто из американских политиков причастен к этой компании.

И: (Смех) Позвольте задать вам короткий вопрос. Учитывая то, что вы сказали, что хотели бы поговорить с Генеральным прокурором США, господином Барром, означает ли это что вы бы порекомендовали Генеральному прокурору США обратить внимание на эти сделки между компанией Burisma и американской RossMan Байдена и других, кто получал деньги от компании?

ЮЛ: Конечно, я хотел бы с ним поговорить, в том числе и по этому вопросу.

И: Я хочу вернуться к тому, что вы сказали. Из объяснений, становится ясным, что вице-президент требовал отставки прокурора, который осуществлял контроль над расследованием компании его сына. А далее вы рассказали, что НАБУ, расследовательское бюро, испытывало давление со стороны Посольства США. Как вы считаете, расследование Burisma было смягчено американскими уполномоченными органами?

ЮЛ: Я не могу дать точный ответ по той версии, которую вы озвучиваете. Я помню, когда я был депутатом, выступление господина Байдена о необходимости бороться с коррупцией, а значит и изменить руководство ГПУ, имело большую поддержку и среди депутатов и среди украинского общества. Было ли это выступление направлено действительно на улучшение результатов борьбы с коррупцией или в нём были какие-то другие мотивы должен определять Генпрокурор США.

И: Учитывая то, свидетелем чего вы были, и просматривали документы от господина Шокина и других следователей, считаете ли вы, что увольнение господина Шокина, передача дела в НАБУ, и другие мероприятия, помешали ГПУ успешно расследовать коррупцию внутри компании Burisma?

ЮЛ: Я уже говорил, что фактически было два дела в последний период господина Шокина. Это дело о хищении и отмывании денег и дело об уклонении от налогов. Первое дело было передано в НАБУ и потом было закрыто, а дело о налогах мы успешно завершили. Закон запрещает мне забирать дела НАБУ. Иначе я бы с удовольствием занялся этим делом и уверен, что мы нашли бы необходимые доказательства.

И: И так вы считаете, каковы были бы доказательства, если бы вам было разрешено просмотреть те файлы расследования до его передачи?

ЮЛ: Дело в том, что это общеизвестно. В те времена министр природных ресурсов выдавал лицензии фактически без предусмотренных для этого процедур. Об этом много писали журналисты и на сколько я понимаю, полученные в ходе обысков документы давали ГПУ право успешно объявить подозрение, но дело с самый "горячий" момент было передано из ГПУ в другой независимый антикоррупционный орган.

И: И если ваш офис прокураторы захотел бы продолжить расследование, вы будете расследовать таких людей как Хантер Байден, других американцев, которые содействовали этим сделкам, как члены управления компании? Это так?

ЮЛ: Согласно украинского законодательства компания имеет право выплачивать средства членам своего борда, это их бизнес. Я, правда, не знаю как это оценивается с точки зрения законодательства США относительно своих граждан. Но с точки зрения наших законов – у нас нет претензий к членам борда, которые получали миллионные выплаты от компании, на которую они работали. И даже если мы докажем, что эти средства имеют грязное происхождение дореволюционных времён – это не означает, что члены борда об этом знали.

И: Позвольте задать вам ещё несколько вопросов. Недавно в Украине был выдан отчёт от действующего главы НАБУ о закрытых и удалённых делах. Было записано выражение о том, что он пытался помочь Госпоже Хилари Клинтон в её кампании на выборах против Трампа, а точнее, связать эту помощь с опубликованием документов из чёрной бухгалтерии, которая проливает свет на деятельность Пола Манафорта в Украине. Можете ли вы подтвердить, что есть аудио запись, где чиновник НАБУ захвачен при попытке помочь Хилари Клинтон с помощью публикации чёрной бухгалтерии Пола Манафорта в Украине?

ЮЛ: У меня такое ощущение, что Вашингтон сегодня не спал, потому как вчера вечером я получил подобное заявление от одного из народных депутатов. Да, действительно, согласно заявлению народного депутата он получил постановление украинского суда о том, что руководитель НАБУ совершил неправомерное вмешательство в американский избирательный процесс. Речь о том, что руководитель НАБУ, господин Сытник официально оглашал информацию относительно господина Манафорта, ссылаясь при этом, что он бы хотел помочь кампании Клинтон. Народный депутат даже приложил аудио запись, в которой несколько мужчин, у одного из которых голос был похож на голос директора НАБУ, об этом говорят.

И: Я хотел бы понять. Учитывая эту информацию, это ли тот же директор НАБУ, который также пытался прекратить часть расследований о Burisma? Тот же человек?

ЮЛ: Да, это именно тот директор НАБУ, которого поздравил с победой на конкурсе господин Байден. Это именно тот директор НАБУ, который забрал…которому передали дело Burisma. Это именно тот директор НАБУ, который оглашал информацию о деятельности Манафорта. И это именно тот директор НАБУ, которому постоянно, по его словам, мешает специализированный прокурор Холодницкий, отставки которого требует посол США.

И: В такой ситуации вы думаете, что директор НАБУ, который пытался вмешаться в выборы США посредством публикации записей Манафорта, тот же чиновник, который в последствии закрыл расследование Burisma в вашем офисе, будет иметь достаточно доказательств, чтобы пойти в суд, и это может способствовать некоторому вмешательству США или внешнее политическому вмешательству в различные уголовные преследования в Украине? Возможно, эти расследования несут возможность внешнего политического влияния?

ЮЛ: Я думаю, что я уже дал ответ на этот вопрос и, к сожалению, я только вчера получил декабрьской решение украинского суда, которое определяет действия и заявления господина Сытника вмешательством в американский избирательный процесс. Поэтому сегодня мы зарегистрировали уголовное производство по этому факту и дадим этому юридическую оценку.

И:Будет ли это расследование, учитывая во внимание возможное вмешательство в расследование Манафорта, расширено до того, что бы посмотреть, сделал ли директор НАБУ что-либо ненадлежащее, когда закрыл расследование Burisma или был обязан под влиянием США закрыть это расследование. Могли бы вы рассмотреть этот вопрос, как часть нового расследования?

ЮЛ: Нет, у меня нет доступа к уголовным производствам НАБУ. Закон запрещает мне знакомиться с этим. Потому я не могу дать оценку следствия ни по делу Burisma, ни по делу "чёрной кассы" Партии Регионов.

И: Хорошо. И последний вопрос. Я ценю, что вы уделили так много времени в такой напряжённый день посреди выборов в вашей стране. Есть ли у Вас какие либо доказательства того,что Посольство США пыталось повлиять на расследование дела Burisma в Лондоне от имени Америки. Пыталось ли Посольство США защитить американских сотрудников Burisma от украинских уполномоченных органов перед тем, как дело было закрыто.

ЮЛ: Нет, у меня нет таких данных. Я знаю только о том, что сотрудничество между американским посольством и руководством НАБУ невероятно тесное.

И: Есть ли обеспокоенность, что НАБУ имеет недостаток независимости, если оно так близко по отношению к посольству.

ЮЛ: Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. США являются наиболее важным союзником украинского государства и я бы не хотел ставить под сомнение наше уважение к любым американским институциям. Нашим гражданам мы, безусловно, ответ дадим.

И: Хорошо. Что касается граждан Украины, восторжествует ли справедливость в деле Burisma, исходя из того, что вы знаете сейчас?

ЮЛ: К сожалению, вся документация по министру Злочевскому находится в НАБУ, а закон запрещает мне получить эту информацию. Тем не менее мы стараемся возобновить искусственно проигранное бывшим заместителем ГПУ дело об отмывании средств и надеемся на результат в этом деле.

И: Это случай отмывания денег, когда вы пытаетесь заморозить активы?

ЮЛ: Да.

И: Хорошо, сер

ЮЛ: Я стараюсь следовать рекомендации президента Теодора Рузвельта: Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.

И: Отлично. Сер, спасибо вам большое за уделённое время. Я многое смог почерпнуть сегодня.

ЮЛ: Ещё раз благодарю всю американскую нацию, американских чиновников за поддержку Украины в самый важный и самый трудный период нашей истории.

И: Мы глубоко ценим ваши чувства и мысли, которыми вы поделились с нашими зрителями сегодня. Спасибо! Хороших выходных

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала вокруг Луценко и Йованович президент Украины Петр Порошенко поддержал посла США, поблагодарив ее за вклад в развитие отношений между государствами.

Президент США Дональд Трамп вскоре также отреагировал на заявление Луценко.

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