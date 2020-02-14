Нужен "Минск-3": российский политолог рассказал о коварном плане Путина на Донбассе

Власти РФ хотят показать, что "особый статус" на оккупированных территориях Донбасса не легализируется, а "выборы" не проводятся, поэтому разговор о передаче Украине контроля над государственной границей неуместен.

Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский, комментируя инициативу РФ провести заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, передает "Гордон". По его убеждению, Россия хочет на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений якобы по вине Украины.

Белковский уточнил, что само выполнение минских соглашений – это вопрос трактовки.

"Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что "особый статус" отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов", – подчеркнул Белковский.

Он считает, что для выхода из замороженного конфликта на Донбассе необходимо подписать новые соглашения.

"Сами по себе Минские соглашения были изначально невыполнимыми. И для выхода из состояния замороженного конфликта нужен "Минск – 3", который отчасти содержал бы концепцию старых соглашений, но базировался бы на неких новых предпосылках. В частности, на изменении порядка тех или иных действий. Теоретически РФ может передать контроль над границей до юридической легализации ОРДЛО, но для этого нужно ставить вопрос о смягчении санкций США и Евросоюза", – сказал Белковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Россия ведет войну в Украине для того, чтобы заполучить рабочую силу и обеспечить себе экономическое развитие.

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