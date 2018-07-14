Случайная встреча? В Польше засекли Тимошенко и Коломойского

В Варшаве, 12 июля, в одном из отелей заметили лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщил со ссылкой на информацию своего источника журналист издания "Слово и дело" Богдан Кузьмич в Facebook, гостиница находится возле аэропорта.

"Вчера один товарищ из Волынских краев вернулся из Польши. Там он часто бывает по своим делам. И в Киев заехал транзитом. Пообщались. Он рассказал, что находясь в Варшаве, видел Юлию Тимошенко. Зашла шутка о бигбордах с новым курсом. Но суть в другом. По его словам он видел ее на днях, 12 июля, в гостинице в котором останавливался переночевать. Отель хороший возле аэропорта", - рассказал он.

По информации товарища журналиста, сначала в холе отеля заметили Коломойского, а через 15 минут там появилась и Тимошенко.

facebook.com/bohdan.kuzmych

"Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно. Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский совсем случайно оказались в одном месте?" - отметил Кузьмич.

facebook.com/bohdan.kuzmych

Журналист подчеркнул, что именно 12 июля в Верховной Раде проходило голосование за важный проект по изменению закона об Антикоррупционном суде.

facebook.com/bohdan.kuzmych

"То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосования в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом Антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?" - поинтересовался он.

Информации о том, сколько продолжалась встреча собеседник журналиста не предоставил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

На этих правках накануне настаивали в Международном валютном фонде.

OBOZREVATEL публиковал результаты поименного голосования нардепов.