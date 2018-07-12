Антикоррупционный суд: Рада одобрила скандальную поправку

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

На этих правках накануне настаивали в Международном валютном фонде.

За закон проголосовали 254 народных депутата на пленарном заседании в четверг, 12 июля.

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Также в документ включили правку относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

На принятие закона в Раду прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

254 голосів "ЗА" проект закону 7441, який завершує формування роботи антикорупційного суду в Україні. Вітаю рішення Парламенту! Це суттєвий крок в розбудові правової держави і відновленні довіри людей.

Незалежний антикорупційний суд - це добрий сигнал українському суспільству. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 июля 2018 г.

Согласно документу, уголовные производства по подследственным ВАКС преступлениям, судебные рассмотрения которых в судах первой и апелляционной инстанциях не завершены, до начала работы антикоррупционного суда передаются в ВАКС.

Данной правкой парламент внес изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса (УПК).

Согласно этим изменениям, со дня начала работы ВАКС следственные судьи, суды первой инстанции (за исключением ВАКС и его следственных судей) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и обвинительные акты в уголовных производствах подследственных ВАКС. С этого дня оны передаются в антикоррупционный суд для рассмотрения.

Со дня начала работы ВАКС, суды апелляционной инстанции, за исключением апелляционной палаты антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в подследственных антикоррупционному суду уголовных производствах.

Кроме того, во избежание правовой коллизии, в ст.3 УПК народные депутаты изменили редакцию некоторых положений. В частности, отменено ограничение, согласно которому в настоящее время апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда может рассматривать лишь те жалобы, по которым было решение Высшего антикоррупционного суда как первой инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, о необходимости внести правки по апелляции, которые может рассматривать Антикоррупционный суд, сообщали в МВФ. Также об этом заявляли представители антикоррупционных организаций и министры иностранных дел стран-доноров Украины.

7 июня Верховная Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 317 депутатов.

26 июня Порошенко подписал закон о Антикоррупционном суде.