Новинского наградили орденом Украинской православной церкви "Рождество Христово"

Во вторник, 25 июня, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский был награжден орденом Украинской православной церкви "Рождество Христово".

Об этом сообщили на сайте политсилы. По словам Митрополита Онуфрия, политик помогает церкви как благотворитель и законодатель.

Вадим Новинский Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Вадим Новинский помогает Украинской православной церкви и как благотворитель, и как законодатель, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы церковь развивалась и крепла. Пусть Бог благословит вас, ваше семейство, ваши деяния", – сказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, вручая награду лидеру "Оппозиционного блока".

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