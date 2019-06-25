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Новинского наградили орденом Украинской православной церкви "Рождество Христово"

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Во вторник, 25 июня, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский был награжден орденом Украинской православной церкви "Рождество Христово".

Об этом сообщили на сайте политсилы. По словам Митрополита Онуфрия, политик помогает церкви как благотворитель и законодатель.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Вадим Новинский помогает Украинской православной церкви и как благотворитель, и как законодатель, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы церковь развивалась и крепла. Пусть Бог благословит вас, ваше семейство, ваши деяния", – сказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, вручая награду лидеру "Оппозиционного блока".

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Персона
Вадим Новинский
Тег
Оппозиционный блок
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Одна нечість нагородила другу .(((
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леня зе
леня зе
Ермолова Виктория, нечисть у тебя в друзьях на фб
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