Новинский раскритиковал проект закона об игорном бизнесе

Принятие Верховной Радой законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" может ударить по имиджу украинского руководства в мировом сообществе.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Вадим Новинский. По его словам, таким решением украинская власть показывает, что доходы владельцев казино для них важнее, чем реальные проблемы государства.

"Что мы, как страна, показываем миру таким решением? Что доходы владельцев казино для нас приоритетнее, чем преодоление гуманитарного кризиса и восстановление государственного суверенитета. В ситуации, когда 80% граждан считают главными бедами войну и нищету, и ждут от власти решений этих проблем, а легализацию игорного бизнеса поддерживают лишь 11% украинцев, власть должна ответить обществу почему ее приоритеты так далеки от общественных запросов", – заметил депутат.

Вадим Новинский Пресс-служба партии Оппозиционный блок

Также Новинский рассказал о тяжелых социальных последствиях легализации игорного бизнеса в таком виде, как его приняла власть.

"Вместе с дополнительными "миллиардами в госбюджет" от казино, Украине стоит ожидать роста преступности и игровой зависимости у населения. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней как психическое расстройство.

Средний уровень преступности в государствах с легализованным игральным бизнесом выше, чем в тех, где он запрещен. Сильные государства заботятся об укреплении семьи и стимулировании рождаемости как инвестициях в главный ресурс своей экономики – трудовой капитал. А мы сделали шаг к разрушению сотен тысяч украинских семей, которым азартные игры принесут слезы горя.

Ведь в стране, большинство населения которой находится у черты бедности, в зону риска подверженности игромании попадает значительно больше граждан, чем в развитых государствах. Последствия для нас будут губительными!", – добавил Новинский.

Также он упомянул и несвоевременность принятия такого спорного с точки зрения поддержки в обществе законопроекта.

"Общественный диалог о легализации игорного бизнеса можно начинать только после прекращения конфликта на Донбассе, значительного снижения уровня преступности и при наличии признаков выхода страны из экономического кризиса. Поэтому законопроект о легализации азартных игр должен быть снят с рассмотрения парламентом", – подчеркнул Новинский.

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