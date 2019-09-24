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24 сентября • обновлено в 14:12
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Новинский предложил списать населению задолженность по ЖКХ

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Народный депутат Вадим Новинский внес в парламент законопроект, которым предлагается списать бытовым потребителям задолженность за коммунальные услуги, накопившуюся по состоянию на 1 января 2019 года.

Как передает пресс-служба партии "Оппозиционный блок" в Facebook, соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 1106. Его соавторами стали народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.

Документом предлагается определить порядок списания образовавшейся задолженности за природный газ, электроэнергию, отопление и горячую воду.

Согласно тексту документа, поставщики указанных услуг и другие участники процедуры списания задолженности должны согласовать и подтвердить образованные суммы долга потребителей в течение 45 дней с момента вступления закона в силу.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Пресс-служба партии "Оппозиционный блок"

Порядок подтверждения сумм задолженности устанавливается Кабинетом министров Украины, на что, согласно тексту законопроекта, правительству отводится две недели.

Списание средств должно быть проведено в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

"Для большинства украинцев повышение цен на коммунальные услуги, проведенное в 2015-2018 годах, оказалось шоковым. Это не удивительно, ведь цены на природный газ выросли в 11 раз, на горячую воду – более, чем в пять раз. Такой уровень цен не соответствует реальным доходам и платежеспособности граждан, доходы населения за это же время росли гораздо более скромными темпами. Из-за повышения тарифов в стране подорожали все товары и услуги, такой была антисоциальная политика прошлой власти", – сказал Новинский.

Он также добавил, что по состоянию на начало 2019 года задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла почти 70 миллиардов гривен.

"Такого уровня долгов не было за всю историю Украины. Значительная часть населения вынуждена выживать и фактически не в состоянии оплатить сверхвысокую и неоправданную плату за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня уже у новой власти должно быть понимание, что повышение цен на коммунальные услуги проводилось без какого-либо экономического обоснования, поэтому задачей нового парламента должно стать наведение порядка в вопросе цен на услуги ЖКХ. И списание задолженности прошлых лет – первый и важный шаг для наведения порядка в этой сфере", – подчеркнул депутат.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Вадим Новинский
Тег
Оппозиционный блок
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Мир Миру
Мир Миру
Це провокація? З метою, щоб громадяни між собою пересобачились і взагалі перестали платити за комунальні послуги.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Та невже? Може ти б сплатив ті борги? Або поверни гроші тим , хто справно платив за комуналку.
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70rus xxx
70rus xxx
Отличная идея.Осталось только Новинскому спонсировать это дело и сразу спишут.
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70rus xxx
70rus xxx
Где гроши,Зин?
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