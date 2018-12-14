Новий-старий вірус ''Брехунець"

Я от дійсно не розумію, чого всі так переполошилися? Ну, з приводу судового рішення щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Якщо ті прокурори виявилися настільки тупими, що не змогли довести свою правоту у суді, чи є у тому провина головуючого, адвокатів підозрюваного, самого підозрюваного? До чого уся ця маячня і нескінченні балачки?

Краще давайте вирішимо, що робити з грошима, які, згідно з судовим рішенням про відновлення його на посаді, держава зобов'язана негайно йому відшкодувати. 183 тисячі гривень — і це тільки його зарплатня. А скільки за весь цей час отримали слідчі, які займалися справою? Якщо спробувати грубо порахувати?

Чому про це ніхто не каже? Чому навколо цього суцільна тиша? А громаді цікаво. Хто ж буде сплачувати, за чий рахунок була ця майже дворічна вистава?

Багато хто з платників податків зовсім не згоден робити це з власної кишені. Тому, здається мені, поки питання фінансів не буде врешті-решт остаточно вирішене, подальші розмови з цього приводу просто зайві. Як би там сторона обвинувачення не намагалася зам'яти справу і розмови навколо неї.

Відверто кажучи, професійна непридатність усіх цих новоявлених борцунів з корупцією вже реально всіх задовбала. А адвокатам — респект і повага. За те, що наочно продемонстрували, що насправді означають слова "макнути систему в лайно".

А тим часом життя триває. Київводоканал, а за ним низка інших міськводоканалів країни вже почали вітати своїх споживачів із прийдешнім Новим роком.

І навіть подарунок підготували. А саме — начебто мимохідь звернулися до клієнтів з пропозицією… почати новий рік без боргів. Так і кажуть — а давайте всі разом зробимо мені, водоканалу, приємне. Заплатимо за воду наперед — без платіжок та інших зайвих формальностей. За новими тарифами.

Ну що тут можна сказати? Навіть якось важко підібрати цензурні слова з цього приводу. Я так розумію — у наших водоканалах свято вже почалося. Вони вже забронювали ресторани на новорічні корпоративи, виписали собі премії, закупили подарунки для "криші" тощо.

І тут раптом бац — з'ясувалося, що грошенят не вистачає. Тоді, судячи з усього, з пропозицією виступили керівники креативного відділу і відділу збору коштів. Мовляв, а давайте спробуємо втюхати лохам байку про Новий рік без боргів. Здеремо з них кошти, аби у нас все було.

Подивимось. Як знати, може хтось і поведеться на цю пропозицію. Люди у нас іноді бувають такими наївними. Але, як свідчить практика, ця наївність інколи триває недовго.

Тому поки не будемо поспішати з остаточними висновками. Почекаємо, чим завершиться ця спроба вкотре розвести споживачів напередодні Нового року.

Їдемо далі. Ще одна свіженька новина. Повз яку, принаймні особисто мені, важко пройти. Зі Львова повідомляють. Нога народного депутата Володі Парасюка навіть там продовжує жити своїм особистим життям.

Ні, цього разу ота нога нікого не побила. Просто раптом, коли депутатська голова побачила "Макдональдс", а депутатські руки міцно тримали кермо авто, яке, до речі, йому не належить, але в якому поміж кермом і сидінням перебувало депутатське тіло Парасюка, депутатська нога вийшла з-під контролю і сама собою натиснула на педальку газу.

Результат — Ford Mondeo з Парасюком всередині на доволі солідній швидкості в’їхав у припаркований біля "Макдональдса" автомобіль Audi A6.

Зверніть увагу, що перебування при владі з людиною робить. На повній швидкості довбонув своїм тазиком з болтами та гайками чуже авто, і при цьому стверджує — ми один до одного просто доторкнулися, потерлися автомобілями.

Щє й як. Є ж свідчення патрульного. Він навпаки стверджує — ніякого "доторкнулися" чи "потерлися" не було. А було ось що — депутатське авто на швидкості в’їхало у припарковану біля "Макдональдса" Audi.

Новости Просто Куяльник

Здавалося б, дрібничка. Але вона доволі показова. Таке враження, що там, під куполом Ради, хтось постійно розпилює такий собі секретний штам віруса з умовною назвою "Брехунець".

І навіть нормальна людина, потрапляючи під його дію, починає постійно брехати і вірити у свої байки. При цьому навіть не помічаючи того, що всі навколо добре розуміють — воно ж бреше!

Всі помічають, окрім тих, хто сам перебуває під дією вірусу. Так би мовити — вузьке коло втаємничених. Ну, приблизно так вони і бачать одне одного і самих себе. Ближче до логічного завершення своїх цікавих пригод при владі.