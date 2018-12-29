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Оккупация Украины: Портников назвал новую опасность от Кремля

3.7тЧитать материал на украинском

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон об упрощении получения российского гражданства является очередным методом давления на Украину.

При помощи нововведения Россия сможет повторить сценарии вторжения в Молдову и Грузию, написал в колонке для "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Так было в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Люди, которые там живут, не имеют к Российской Федерации никакого отношения. Но они получили российские паспорта на основе того, что были гражданами СССР. А потом Россия решила, что имеет право защищать их от тех стран, гражданами которых они есть на самом деле — Молдовы и Грузии", — отметил Портников.

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Он подчеркнул, что формулировка закона о предоставлении гражданства "соотечественникам, которые проживают в странах со сложной общественно-политической ситуацией" прописана конкретно под Украину.

"Паспорт тоже может быть оружием. Особенно российский паспорт", — подытожил Виталий Портников.

Он пояснил, что захватчик может применить такой же метод, как и в Крыму — выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий, закрепив тем самым их статус "граждан России".

Иллюстрация

Иллюстрация

Politeka

Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира". В декабре депутаты Госдумы Российской Федерации в окончательном чтении приняли законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства.

Персона
Виталий Портников
Место
Россия
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Круглов Александр
Круглов Александр
мы с украинцами - один народ и потому должны иметь ОДНО гражданство и жить в ОДНОМ государстве как веками жили наши предки. Тем более что за 27 лет самостийная Украина как недогосударство показала свою полную несостоятельность - на Украине нет ни работы, ни медицины, ни образования, ни перспективы, ничего нет. Потому и едут все с Украины в Россию работать и жить и никто - наоборот.
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Best Aleks
Best Aleks
На украине кремль зубы свои сломал и это уже всем ясно )
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Best,серьёзно? Ты перепись населения проведи,сильно удивишся.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Так вам и надо....украинцы вас наверно в понедельник мамы родили))))))))))))))))))кругом облом
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Круглов Александр
Круглов Александр
Andreevski Andrey, их две папы родили: Ляшко и Портнов.
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, ты дебил или дегенерат? просто тупой? о национальной кацапской болезни - болезни дауна не напоминай, я помню, мединский много говорил о лишней хромосоме у каждого кацапа.
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