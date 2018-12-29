Оккупация Украины: Портников назвал новую опасность от Кремля

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон об упрощении получения российского гражданства является очередным методом давления на Украину.

При помощи нововведения Россия сможет повторить сценарии вторжения в Молдову и Грузию, написал в колонке для "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Так было в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Люди, которые там живут, не имеют к Российской Федерации никакого отношения. Но они получили российские паспорта на основе того, что были гражданами СССР. А потом Россия решила, что имеет право защищать их от тех стран, гражданами которых они есть на самом деле — Молдовы и Грузии", — отметил Портников.

Он подчеркнул, что формулировка закона о предоставлении гражданства "соотечественникам, которые проживают в странах со сложной общественно-политической ситуацией" прописана конкретно под Украину.

"Паспорт тоже может быть оружием. Особенно российский паспорт", — подытожил Виталий Портников.

Он пояснил, что захватчик может применить такой же метод, как и в Крыму — выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий, закрепив тем самым их статус "граждан России".

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Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира". В декабре депутаты Госдумы Российской Федерации в окончательном чтении приняли законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства.